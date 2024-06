Alexis Corbière, figure historique de La France Insoumise, était l'invité du 13H de TF1 ce samedi. L'élu a critiqué la décision de son parti de ne pas le réinvestir aux élections législatives, ainsi que d'autres députés sortants. "Il y a un problème de pratiques au sein de LFI", a-t-il déploré.

Un simple email reçu vendredi soir, vers 23 h, où figure une liste des candidats investis par La France insoumise (LFI) aux élections législatives… mais pas le sien. Voilà comment le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a appris de la part de sa formation qu’il n’était pas reconduit. "Dans une boite privée, ça ne se passerait même pas comme ça, sans aucun commentaire ni aucun coup de fil", a déploré Alexis Corbière sur le plateau du 13H de TF1 Weekend.

Il n’est pas le seul dans ce cas : Raquel Garrido, Danielle Simonnet, Hendrik Davi et Frédéric Mathieu n’ont pas non plus été investis par LFI. Leur point commun ? Leur opposition, en interne, à Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis. "C’est irresponsable. Faire ça au moment où il faut être rassemblé, c’est nous affaiblir collectivement", a regretté Alexis Corbière.

"Un problème de pratiques"

"Il y a un problème de pratiques au sein de LFI. D’autres pratiques doivent émerger. Ceux qui seront élus doivent régler ce problème car la prochaine fois ce seront eux les victimes de ce genre de méthodes", a mis en garde le député LFI sortant, déplorant un mouvement plus "brumeux" que "gazeux". "Nous qui voulons une VIᵉ République plus démocratique, mais, avec un mouvement comme ça, nous n’en faisons pas la démonstration", a-t-il également regretté, avant d’enfoncer le clou à l’égard de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches : "On ne dirige pas un mouvement de gauche comme une petite principauté."

Alexis Corbière a par ailleurs évoqué son "soutien à tous les candidats du Nouveau Front populaire dans toutes les circonscriptions". "Ce sont tous des gens magnifiques qui doivent être élus", a insisté Alexis Corbière. "Je le dis clairement (NDLR : aux électeurs) : ne vous laissez pas déconcentrer, ne vous laissez pas troubler par ce qu’il se passe", a poursuivi le député.