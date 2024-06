Eric Ciotti a passé un accord avec le RN, engageant des candidats LR qui lui sont fidèles, mais sur le terrain, c'est un peu du cas par cas. Au niveau local, la majorité présidentielle et Les Républicains peuvent parfois s'entendre pour ne pas se présenter l'un contre l'autre.

Ce week-end, pendant quelques heures, le Premier ministre a pu penser ne pas avoir de candidat LR face à lui, grâce à un pacte de non-agression, l'accord "arc républicain", signé localement dans les Hauts-de-Seine. Mais finalement, ce ne sera pas le cas. La direction nationale des Républicains a décidé l'inverse, et présentera finalement un candidat face à Gabriel Attal.

Des adversaires encore novices

Dans les Hauts-de-Seine, c'est non seulement le chef du gouvernement, mais aussi les ministres Prisca Thevenot et Stéphane Sejourné, qui auront face à eux des candidats LR, mais moins réputés, et moins implantés localement. L'objectif de cet accord est simple : conserver le maximum de sièges, dans un département plutôt favorable à la majorité. "Quand vous avez un bloc de droite et un bloc de gauche, au bout d'un moment, vous cherchez à qui vous unir pour éviter d'être battu", explique le président de l'UDI Hervé Marseille, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Dans d’autres départements aussi, des pactes ont été conclus. En Loire-Atlantique, selon les informations de TF1, huit circonscriptions sur dix pourraient être concernées. Par exemple, dans celle de Sarah El Haïry, membre du gouvernement, il n’y aura en principe pas de candidat LR historique face à elle. Une satisfaction pour le Premier ministre alors que cette circonscription pourrait justement basculer. Les accords étant conclu au cas par cas, et souvent dans la discrétion, il est impossible de savoir avant la clôture des candidatures ce dimanche soir, combien de circonscriptions sont réellement concernées.