Depuis l'annonce d'une dissolution et de législatives anticipées, le nombre de procurations validées par le ministère de l'Intérieur augmente rapidement. En deux semaines, plus d'un million de procurations ont été établies. TF1info décrypte avec le sociologue Baptiste Coulmont les enjeux autour de cette modalité de vote.

L'annonce inattendue du scrutin n'empêche pas électeurs et électrices de s'organiser pour prendre part au vote. Depuis le 10 juin, le nombre de procurations validées par le ministère de l'Intérieur a rapidement augmenté, jusqu'à atteindre plus d'un million, vendredi 21 juin. TF1info a tenté de comprendre à qui va profiter la mobilisation autour de cette modalité de vote, en interrogeant le sociologue Baptiste Coulmont. Professeur à l'École normale supérieure Paris-Saclay, le chercheur travaille depuis une dizaine d'années sur cette méthode de vote, créée en 1975, et de plus en plus utilisée dans certains milieux.

Comment expliquer ce qui ressemble à un engouement autour du vote par procuration ?

C'est avant tout parce que c'est une période de vacances. Si le président avait dissous l'Assemblée nationale le 15 mars, il n'y aurait pas eu autant de procurations. Là, c'est le début des vacances scolaires, vous avez des personnes qui partent, qui aiment bien voter et par conséquent, qui font des procurations.

Cela se vérifie lorsqu'on étudie le nombre de procurations durant les différentes présidentielles. Habituellement, la présidentielle tombe soit pendant les ponts du mois de mai, soit pendant les vacances de Pâques. Quand c'est au milieu d'un pont, le 7 mai par exemple, avec le lundi férié le lendemain, les électeurs font le pont : il y a beaucoup de procurations. Quand ce scrutin tombe pendant les vacances de Pâques, il y a des procurations dans les zones où les gens sont en vacances, et il y a moins de procurations dans la zone où les enfants ont repris les cours.

La procuration ne mobilise pas les abstentionnistes. Baptiste Coulmont

Ce nombre significatif de procurations signifie-t-il une mobilisation plus importante, notamment parmi les abstentionnistes ?

Non, pas du tout. Les gens qui font des procurations sont des gens qui votent déjà. La procuration ne mobilise pas les abstentionnistes. Si un abstentionniste votait, il voterait directement. La procuration, c'est le vote de ceux qui ne sont pas là le jour du vote, donc de ceux qui sont mobiles et qui ont l'habitude de voter. Mais il faut également avoir des proches qui sont aussi participationnistes que vous.

Parce que si vous êtes abstentionnistes, il y a de grandes chances que vos proches le soient aussi. Par conséquent, ce ne sont pas ces personnes que vous allez pouvoir motiver pour aller voter deux fois. Alors que quand vous avez des gens qui ont l'habitude de voter, vous arrivez à trouver facilement des personnes pour porter votre procuration, et en plus, cela fait plaisir. Le mandataire va voter deux fois, il y a des gens qui sont très contents de mettre deux bulletins dans l'urne.

D'ailleurs, lorsque le ministère de l'Intérieur diffuse les chiffres liés aux procurations, il ne diffuse que le nombre global et non leur répartition géographique, alors même que c'est une information qui est sue. Le nombre important de procurations est présenté comme un signe d'enthousiasme, d'engouement autour du scrutin alors qu'il s'agit seulement du signe que ceux qui ont l'habitude de voter vont bien voter.

Il y a une réalité sociale du vote par procuration Baptiste Coulon

Comment est réparti géographiquement le vote par procuration en France ?

En France, il est possible d'être inscrit sur les listes électorales dans un autre endroit que celui où l'on vit. Si on regarde la géographie du vote par procuration, elle correspond à celle des inscriptions. De nombreux votes par procuration proviennent de gens qui ne vivent plus dans leur commune d'origine mais qui continuent à y avoir leurs actions politiques. On voit aussi que les procurations sont nombreuses dans les beaux quartiers des villes. On trouve les procurations à Neuilly-sur-Seine, à Versailles, dans le 7e arrondissement de Paris... Elles ne sont pas à Sarcelles, ni à Saint-Denis. Elles sont dans les beaux quartiers de Bordeaux, de Lyon... Il y a une réalité sociale du vote par procuration.

Qu'est-ce que cela veut dire des gens qui votent par procuration ? Quel est leur profil ?

Ce sont des personnes qui arrivent à cumuler la pratique du vote et la pratique du loisir. La personne qui vote par procuration est généralement un cadre, très diplômé, qui a un niveau de vie élevé. Il y a autant d'hommes que de femmes. Ce sont des jeunes entre 20 et 40 ans. La procuration est loin d'être la modalité de vote des personnes âgées.

On peut distinguer deux cas de figure. Soit ce sont des jeunes cadres qui sont toujours inscrits chez leurs parents et qui sont donc ailleurs le jour du vote. Soit ce sont des personnes avec des jeunes enfants et qui sont contraints de prendre des vacances à ce moment-là. Dans tous les cas, ce sont des personnes avec un niveau de vie élevé parce que les autres n'ont pas les moyens de partir en vacances et n'ont pas besoin de faire une procuration pour aller voter.

Certes, il y a des personnes qui travaillent le dimanche qui pourraient être amenées à faire procuration. On sait que les ouvriers ou les employés sont les plus concernés par ce travail le dimanche. Or ce ne sont pas les catégories sociales qui votent le plus.

Par conséquent, est-ce qu'on peut s'aventurer à savoir qui va bénéficier cette mobilisation autour de la procuration ?

C'est difficile parce que la procuration reste une pratique rare. Combien y a-t-il de millions d'inscrits sur les listes électorales ? 30 millions peut-être [au 8 mai 2024, l'INSEE comptabilisait un peu plus de 49 millions d'inscrits, ndlr]. Là, il y a un million de procurations. C'est peu par rapport au nombre d'inscrits. Cela va faire 5% des votants, à peu près. Dans les sondages, c'est donc très difficile de mesurer pour qui va voter untel ou untel.

Il y a malgré tout des groupes politiques qui ont permis la diffusion du vote par procuration depuis une vingtaine d’années. C'est plutôt la droite, l'aile libérale du PS, la droite des Républicains et le gouvernement d’Emmanuel Macron. C'est autour de ces majorités électorales que le vote par procuration a été libéralisé. Ces hommes et ces femmes politiques y voyaient probablement le recrutement possible d'un électorat.