Dans le cadre de la campagne des législatives, plusieurs responsables politiques promettent de revenir sur des mesures prises par la majorité sortante en cas de victoire. Les dernières réforme des retraites ou de l'assurance-chômage sont notamment dans le viseur des partis d'opposition. TF1info s'est intéressé à la faisabilité de ces promesses de campagnes et sur la capacité d'un nouveau gouvernement à faire machine arrière sur le plan législatif.

"Nous abrogerons la réforme des retraites", a lancé au micro de Sud Radio le député du RN Jean-Philippe Tanguy, évoquant les mesures qui seraient prises par son parti en cas de victoire à l'occasion des prochaines législatives anticipées. Une décision analogue à celle du Front Populaire que cherche à constituer la gauche. Sur le plateau de France 2, Jean-Luc Mélenchon a ainsi assuré qu'au lendemain d'une potentielle victoire de la gauche, "tous ceux qui ont 62 ans s'en vont à la retraite". Un autre texte serait aussi abrogé, si l'on en croit le député sortant LFI Matthias Tavel. Celui-ci met en garde le gouvernement : en cas d'adoption dans les semaines à venir de la nouvelle réforme de l'assurance-chômage, elle serait dans la foulée annulée par les Insoumis et leurs alliés, certifie le parlementaire sortant de Loire-Atlantique.

Rien ne bloque sur le papier l'abrogation d'une loi

Un nouveau gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, peut-il revenir en arrière et abroger à sa guise des textes votés par une précédente majorité ? Pour le savoir, TF1info a sollicité son partenaire Les Surligneurs, média spécialisé dans le "legal-checking". Les juristes Vincent Couronnes et Jean-Paul Markus, experts en droit public et européen, de concert, confirment que tous les textes législatifs peuvent sur le papier se voir abrogés, "y compris les articles de la Constitution". Il suffit "de suivre la procédure prévue", ajoutent-ils. Pour les autres textes (non constitutionnels) la règle qui s'applique est celle d'une "parallélisme des procédures". En clair, "une loi abroge une loi, un décret abroge un décret, etc."

En ce qui concerne les délais nécessaires à une abrogation, "ça peut être très rapide", notent les deux hommes. Pour les décrets et arrêtés, "à part l'obligation parfois de consulter le Conseil d'état ou d'autres instances comme des autorités indépendantes ou certaines instances représentatives", les procédures ne traînent pas. Les Surligneurs soulignent ainsi que "les décrets en abrogeant d’autres sont susceptibles d’être pris en l’espace de quelques jours". Il faut noter que si "tous les textes peuvent être abrogés", même les plus anciens, il s'agit d'une décision qui ne sera pas rétroactive, puisque "seulement valable pour l'avenir" (en vertu de l'article 2 du Code civil).

Le Sénat, sur le papier, est en mesure de s'opposer à l'abrogation d'une loi. Il pourrait tout à fait s'opposer à un texte de l'Assemblée (revenant par exemple sur la dernière réforme des retraites), mais les juristes soulignent que le gouvernement "pourrait décider de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale", en vertu de l'article 4 de la Constitution. Dès lors, ce serait "la version adoptée par les députés qui primerait" et se verrait adoptée.

Dans certaines situations, il faut noter que l'abrogation de textes de loi peut se heurter à quelques obstacles. Puisqu'une loi ne peut pas être rétroactive, il serait par exemple impossible de procéder au "démariage" des gens mariés, dans l'hypothèse ou un parti politique accédant au pouvoir voudrait revenir en arrière sur la question du mariage pour tous. Par ailleurs, un détricotage de la loi pourrait conduire à "une rupture d'égalité entre les couples de même sexe, que le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme seraient susceptibles de sanctionner". Notons enfin qu'en ce qui concerne les retraites, "une loi abrogeant la réforme ne serait pas rétroactive, mais elle pourrait prévoir des compensations pour ceux qui sont déjà au stade où ils travaillent plus longtemps". Aux yeux des spécialistes, il n'y a en tout cas "pas d'obstacle" apparent sur le plan législatif à la proposition d'un texte instaurant un retour de la retraite à 60 ou 62 ans.

En résumé, le droit français se révèle donc assez souple et permet de revenir sur la très grande majorité des mesures qui ont pu être adoptées par le passé. À la condition, toutefois, que les abrogations ne viennent pas se heurter au droit européen. Si la France déroge à certaines obligations en vigueur au sein de l'UE, elle s'expose à des sanctions.

