Les Français et les Françaises sont rappelés aux urnes pour les législatives, le 30 juin et le 7 juillet prochain. Le ministère de l'Intérieur a de son côté publié la liste complète des candidatures pour chaque circonscription. Vous pouvez désormais savoir qui se présente près de chez vous.

Les candidatures ont été publiées. Alors que les différentes listes qui se présentent aux élections législatives avaient jusqu'à ce dimanche 16 juin, 18 heures, pour déposer le nom de leurs candidats en préfecture, le ministère de l'Intérieur a publié ce mardi dans la soirée, l'ensemble des candidats qui se présentent dans les différentes circonscriptions. La répartition est accessible en cliquant sur ce lien.

Plus de trois candidats par circonscriptions

Pour connaître qui se présente dans votre circonscription, il faut ensuite, via ce lien, sélectionner votre département puis l'initiale de votre commune avant de retrouver la liste des différentes candidatures présentées dans votre circonscription pour le premier tour des législatives, le 30 juin prochain. Les noms des candidats sont accompagnés de leur nuance politique. À noter que les désignations utilisées par le ministère de l'Intérieur ne correspondent pas forcément à celles généralement utilisées.

Ainsi, si les candidats Les Républicains sont bien désignés avec l'abréviation LR, les candidats d'Éric Ciotti, toujours président des Républicains, sont répertoriés sous l'abréviation UXD pour "Union de l'extrême droite". Les candidats qui ont l'étiquette ENS, pour "Ensemble pour la République !", peuvent être macronistes ou Modem. Mais des candidats ont également l'étiquette HOR pour Horizons, puisque les candidats du parti d'Edouard Philippe ont choisi de se présenter sur une liste autonome. Ces différents partis font pourtant campagne ensemble.

À gauche, certains candidats ont l'étiquette UG, pour l'Union de la gauche. Cette appellation désigne les candidats du Nouveau Front Populaire. Mais d'autres candidats se présentent aussi à gauche sans cette étiquette. C'est le cas par exemple d'Alexis Corbière, classé DVG, pour Divers gauche, dans la 7ᵉ circonscription de Seine-Saint-Denis.

Bien que ces derniers jours, trois blocs semblent se dégager au niveau national, avec d'un côté le Nouveau Front Populaire, de l'autre, le Rassemblement national et ses alliés et enfin, la liste du camp présidentiel "Ensemble pour la République", on trouve bien plus de candidats sur chaque liste dans les 577 circonscriptions qui maillent le territoire français. Au soir du premier tour, il restera essentiellement les candidats qui recueillent au moins 12,5% des suffrages.