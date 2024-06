Les élections législatives auront lieu le 30 juin et le 7 juillet, après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Si vous n'avez pas mis le pied dans un bureau de vote depuis longtemps, quelques vérifications s’imposent pour éviter une mauvaise surprise le jour-J.

Les Français sont appelés aux urnes dans le cadre d'élections législatives anticipées, après la décision du président Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale. Depuis ce lundi matin, les candidats investis par les différents partis sont désormais connus. Les postulants aux 577 circonscriptions avaient jusqu’à dimanche soir pour déposer leur candidature en préfecture. Le premier tour aura lieu les 29 et 30 juin 2024 et les 6 et 7 juillet 2024 pour le deuxième tour.

Pour rappel, les élections législatives servent à élire les députés qui siègeront à l'Assemblée nationale. Pour participer à cette élection, il faut être inscrit sur les listes électorales. En France, toute personne qui a 18 ans est inscrite automatiquement sur la liste électorale de la commune où il résidait au moment d’effectuer la démarche de recensement citoyen (obligatoire dès l’âge de 16 ans). C'est aussi le cas des personnes qui ont obtenu la nationalité française après 2018.

Comment vérifier sa situation électorale ?

En cas de doute, il est possible de contacter sa mairie pour vérifier que l'on est bien inscrit sur la liste électorale de sa commune. La plateforme "Interroger sa situation électorale" permet aussi de vérifier en quelques clics que l'on est bien inscrit sur la liste électorale de sa commune et de connaître l’adresse du bureau de vote où se rendre pour déposer son bulletin dans l’urne. Pour accéder à ce service, il suffit de renseigner les identifiants de son compte FranceConnnect.

CAPTURE D'ÉCRAN

Une fois connecté, la page ci-dessus s'affichera à l'écran. Renseignez le nom de votre commune, puis cliquez sur "Vérifiez vos informations électorales". Une nouvelle page va alors s'ouvrir avec toutes les informations utiles concernant votre situation électorale, dont la commune où vous êtes inscrit sur les listes électorales et l'adresse du bureau de vote. Vous trouverez également votre numéro national d’électeur (à fournir pour donner ou recevoir une procuration).

Est-il encore temps pour changer de commune ?

La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales de sa commune - en cas de déménagement, par exemple - était fixée au 9 juin 2024. Dans certains cas particuliers (jeune de 18 ans sans recensement citoyen, déménagement récent, acquisition récente de la nationalité française, droit de vote récemment recouvré), il est possible toutefois d’effectuer cette démarche jusqu’à la date du 19 ou 20 juin, en fournissant les justificatifs requis.