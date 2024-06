À moins de deux semaines du premier tour, les Français peuvent enfin comparer les programmes économiques des principaux partis. Que proposent notamment les uns et les autres sur les retraites ? Le JT de TF1 vous présente les mesures envisagées.

Les retraites, sujet inflammable et préoccupation des Français, se sont invitées dans la campagne des législatives. Emmanuel Macron promet de maintenir les pensions indexées sur l'inflation, tandis que les oppositions veulent abroger la dernière réforme qui a fait passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors, que proposent précisément les candidats ?

Au RN, la retraite à 60 ans pour tous

Au RN, on veut abroger la réforme, mais pas tout de suite. Ce sera à l'automne "pour ne pas mettre la pagaille pendant les Jeux olympiques". À la place, le parti propose la fin de la retraite à 60 ans pour tous. Dans cette nouvelle réforme, si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pourriez partir à 60 ans, alors qu'aujourd'hui c'est souvent plus tard. Mais, si vous avez commencé après 20 ans, il sera possible de partir à la retraite entre 60 et 62 ans.

Le coût de cette réforme est estimé à neuf milliards d'euros, selon le parti. "Le RN a un nouvel allié, c'est Éric Ciotti. Il voulait retarder jusqu'à 65 ans l'âge de la retraite. Donc, on a deux positions diamétralement opposées. J'observe qu'elle se rapproche en ce moment, nécessité de gouverner ensemble fait loi", estime François Lenglet, spécialiste économie à TF1/LCI, dans la vidéo ci-dessus.

À gauche, une réforme abrogée dans les 15 premiers jours

À gauche, sans surprise, la réforme sera abrogée et vite, dans les quinze premiers jours. Mais pour faire quoi ? Si l'on reprend leur programme, officiellement, le Front populaire veut réaffirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. Est-ce que ça veut dire 60 ans pour tout le monde ? Pour l'instant, c'est flou. "Eux-mêmes le chiffrent à 50 milliards d'euros par an. L'Institut Montaigne évalue plutôt à 70 milliards d'euros par an. Quel que soit le cas de figure, il va falloir trouver cet argent. On ne sait pas très bien où", souligne François Lenglet.

Pour le camp présidentiel, il n'y aura pas de retour en arrière ni de nouvelle réforme, mais un ajustement. Désormais, les retraites seront indexées sur l'inflation. Voilà ce que ça pourrait changer en 2025 : pour une retraite de 1 500 euros net par mois, avec une inflation entre 2 et 3 %, la pension passerait à 1 540 euros net. "La dernière fois qu'on l'a faite, c'était cette année. En 2024, ça a coûté 14 milliards d'euros au budget de la Sécurité sociale. Les années qui viennent devraient être un peu moins coûteuses parce que l'inflation a diminué, mais ça sera quand même de l'ordre de cinq milliards par an", juge encore François Lenglet.

Du côté des LR qui refusent l'alliance avec le RN, pas de position claire. Mais personne pour l'instant ne s'est exprimé en faveur d'un allongement de l'âge de départ à la retraite.