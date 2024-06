Le sujet de la rénovation énergétique des logements est présent dans les programmes des principales formations. Le RN et LR veulent revenir sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques. Le Nouveau front populaire veut lui financer 100% des travaux chez les ménages modestes quand la majorité sortante mise sur les rénovations d'ampleur.

Le secteur des bâtiments en France représente 16% des émissions de gaz à effet de serre, soit le quatrième secteur le plus émetteur derrière les transports, l'agriculture et l'industrie. Et les factures énergétiques des passoires thermiques sont un gouffre économique pour des millions de Français (5,2 millions de logements classés F ou G dans le diagnostic de performance énergétique – DPE).

Deux bonnes raisons de voir figurer ce sujet dans la campagne des élections législatives, même s'il est un véritable serpent de mer de la politique française. Car en dépit des différents dispositifs mis en place, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur stagnent depuis 2015. Celles-ci proviennent notamment de l'utilisation du gaz et du fioul domestique pour se chauffer, pour l'eau chaude sanitaire ou pour la cuisson ; le fioul alimentant encore 3,5 millions de résidences principales.

900 000 rénovations d'ampleur en 2030 pour Ensemble... 70 000 en 2023

En la matière, les candidats peuvent être classés en deux blocs : ceux qui veulent aller plus loin en matière de rénovation énergétique en maintenant des obligations faites aux propriétaires ; et ceux qui veulent revenir sur les calendriers d'interdiction, considérés comme des freins à la disponibilité des logements sur le marché immobilier.

Ainsi, la majorité sortante vise 2,5 millions de rénovations en 2030, dont 900 000 rénovations d'ampleur. Des objectifs atteignables, selon elle, grâce à la poursuite des aides existantes (Ma Prime Rénov', certificats d'énergie) mais aussi avec la création d'un fonds de rénovation énergétique qui sera financé par une taxe sur les rachats d'actions (quand les entreprises rachètent leurs propres actions pour verser davantage d'argent à leurs actionnaires). Ce dispositif a été évalué à 300 millions d'euros par an par une mission parlementaire et l'objectif est de rénover 300 000 logements supplémentaires d'ici à 2027.

Mais la marche est haute. Selon le bilan de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) publié en début d'année, 623 790 logements ont été rénovés en 2023, soit en-deçà de l'objectif fixé à 700 000 et moins qu'en 2022 (670 000 logements rénovés, baisse de 7%). Et si les rénovations d'ampleur (la dénomination d'une rénovation permettant de gagner au moins deux classes au DPE) ont augmenté, elles ne concernent que 71 613 logements… très loin des 900 000 promises en 2030 par la majorité sortante dans son programme. Par ailleurs, la hausse prévue pour le budget de Ma Prime Rénov' a été amputée d'un milliard d'euros en début d'année lors du coup de rabot budgétaire de Bercy.

Le Nouveau front populaire, lui, vise d'isoler 700 000 logements chaque année, soit l'objectif du gouvernement avant la dissolution. Comment ? En "renforçant" les aides pour tous les ménages, avec une prise en charge des travaux à 100% pour les plus modestes. Mais les partis de gauche ne précisent pas de quelle façon est financée cette mesure. Il en va de même pour leur proposition d'accélérer la rénovation des bâtiments publics.

Un crédit d'impôt pour le LR, pas de précision du côté du RN

Côté LR, peu de détails sur les idées en la matière, sauf le remplacement de Ma Prime Rénov' par un crédit d'impôt. "Le montant de ce crédit d’impôt dépendra de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du logement permise grâce à la réalisation des travaux de rénovation", lit-on ainsi sur le site Internet du parti.

Enfin, à l'extrême droite, le Rassemblement national dit vouloir "mettre en place un accompagnement pragmatique des rénovations de logements en lien avec les professionnels". Mais aucun détail n'est apporté quant au périmètre et au financement de cet accompagnement.

DPE : débat autour du calendrier d'interdiction

En la matière, la principale proposition du RN est "d'abroger toutes les interdictions et obligations liées aux DPE".

Une référence au calendrier prévu par le gouvernement : les logements classés G+ sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2023 puis à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements G qui seront concernés, puis F en 2028 et D en 2034. Les propriétaires des logements F ou G n'auront par ailleurs plus accès aux aides pour des mono-gestes et seront orientés vers une rénovation d'ampleur. À noter qu'il est question ici d'un calendrier progressif : il ne s'agit pas de retirer du marché immobilier tous les biens classés G au 1ᵉʳ janvier 2025. Les locations en cours ne sont pas concernées, et la mesure s'applique lors du renouvellement du bail ou la remise sur le marché du bien.

Jordan Bardella assure que la suppression de ce calendrier permettra de "fluidifier le marché", y voyant l'une des raisons qui "empêche des millions de Français de louer". Les détracteurs de la mesure considèrent que l'interdiction va retirer du marché les biens non rénovés.

"Supprimer ce calendrier, c'est surtout priver des millions de Français de vivre dans des logements rénovés, juge un expert du secteur. Certains sont déjà contraints de renoncer à se chauffer à cause de factures énergétiques trop lourdes dans des passoires énergétiques."

Si Les Républicains ne se sont pas récemment prononcés sur ce sujet, ils ont, par le passé, eux aussi dit leur opposition au calendrier d'interdiction.

À l'inverse, le Nouveau front populaire promet "une interdiction réelle" de location des passoires thermiques. Reste à savoir si ce terme, "réelle", fait référence aux exceptions prévues par le gouvernement (en raison des contraintes architecturales ou patrimoniales, l'interdiction peut sauter) ou bien au fait que le gouvernement pourrait reculer l'échéance de 2025 à 2028. C'était en effet l'une des préconisations du rapport de la mission d'information sénatoriale sur le logement et certains ministres, comme Bruno Le Maire, s'y sont dit favorables.

Le sujet des passoires thermiques ne figure pas dans le programme d'Ensemble, mais la majorité sortante avait, sur ce sujet, laissé entendre que des dérogations pourraient être possibles, notamment pour les copropriétés. Elle prévoit aussi l'extension du calendrier d'interdiction aux meublés de tourisme.