Alors que les élections législatives sont sur toutes les lèvres, les sujets politiques s'invitent aussi bien lors d'un repas de famille, qu'entre amis ou au bureau. Le risque : que cet échange vire au champ de bataille. Un psychologue et un sociologue nous expliquent ce qui se joue derrière ces discussions, potentiellement explosives.

"J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale." Il est 21H01 dimanche 9 juin. Après le score historique des européennes pour le Rassemblement national, 15,3 millions de téléspectateurs apprennent en direct devant leur poste qu'ils devront se rendre aux urnes en plein été, à quelques jours des Jeux olympiques. Emmanuel Macron vient de faire basculer le pays dans l'une des crises politiques les plus vertigineuses de la Vᵉ République.

"A priori, on était entrés dans une phase où des sujets légers étaient à l'honneur, ce dont les Français ont besoin, on entrait dans une période où ils allaient pouvoir potentiellement partager de bons moments avec le retour du soleil, les vacances, les premiers barbecues, l'Euro puis les JO, et le paradoxe c'est qu'on se retrouve avec des échéances politiques, qui sont conflictuelles par nature, mais qui, là, le sont de façon exacerbée avec le contexte", analyse pour TF1info, Rémy Oudghiri, sociologue, directeur général de Sociovision (groupe Ifop).

Si vous voulez créer la division, parlez politique Le sociologue Rémy Oudghiri

"Le grand paradoxe, c'est qu'en plus d'offrir la possibilité de souffler, les échéances sportives offraient une possibilité d'union, ce qui n'arrive pas tous les jours, et là au contraire, on réactive et on accentue la division", insiste-t-il, soulignant que "depuis des années maintenant la France est divisée sur les sujets politiques" et qu'il est "difficile de trouver des sujets consensuels". Et de poursuivre : "Ce qui est inédit, c'est la polarisation des positions".

Dans ce contexte, comment gérer les discussions politiques en famille, entre amis ou encore au travail ? "Quand vous ne savez pas vraiment avec qui vous êtes ou que vous devinez que vous êtes de l'autre côté, ce n'est vraiment pas le moment d'aborder le sujet", préconise Rémy Oudghiri, avant de clarifier : "Si vous voulez créer la division, parlez politique". Il y a "un côté très dramatique" associé à cette échéance du 30 juin, analyse le sociologue, évoquant "le sentiment que se joue quelque d'historique" avec "un parti qui s'inscrit dans l'histoire de l'extrême droite susceptible d'avoir le pouvoir".

Il y a toutes les chances que des opinions divergentes conduisent à des ruptures parce qu'il y a tellement d'émotion Rémy Oudghiri

Ce dernier rappelle notamment que les sondages montrent que, "le thème le plus clivant en France, c'est l'immigration, or depuis plusieurs années, le thème de prédilection du RN, c'est l'immigration". De quoi donner une idée donc du potentiel explosif des échanges en famille, entre amis ou entre collègues : "Si vous êtes d'accord, vous allez renforcer vos liens quel que que soit votre camp, ce qui est même sain et rassurant dans une période incertaine", résume-t-il.

Dans le cas d'opinions divergentes ou de doute, "on prend un risque et il y a toutes les chances que ça conduise à des ruptures parce qu'il y a tellement d'émotion, les esprits sont échauffés et beaucoup de gens n'ont pas encore digéré le choc de cette dissolution". Dans un cas comme dans l'autre, "il est de bon sens d'essayer de faire l'effort de s'écouter vraiment dans ce contexte inédit, sans bondir de sa chaise".

Quand il y a cette passion, cela nous fait courir le risque d'être fort blessé ou fort blessant La psychologue Laurie Hawkes

C'est aussi le conseil de la psychologue Laurie Hawkes. "Quand il est question de discussion politique, on peut passer du passe-temps agréable où l'on prend beaucoup de plaisir à échanger, à ce que l'on appelle en psychologie le 'jeu psychologique' et c'est pour cela qu'on court un risque à en parler surtout dans les contextes où il y a du non-dit ou autre chose qui se joue que le sujet lui-même", explique-t-elle, soulignant que cela vaut notamment dans le cercle familial.

"Lors des réunions de famille, il y a parfois des mini-psychodrames qui ont tendance à se reproduire entre les mêmes personnes, autour des mêmes sujets, et qui font qu'on peut se quitter fâchés, c'est ça le 'jeu psychologique', comme ça se rejoue il y a une notion presque libidinale, c'est-à-dire que des deux côtés, on en tire quelque chose, on a l'impression d'avoir prouvé quelque chose à l'autre, qu'il s'est passé un truc fort", détaille la spécialiste qui redoute que le contexte politique génère des conflits au sein des familles comme cela a pu être observé pendant le Covid. "Au fond, l'enjeu devient alors 'qui est celui qui gagne psychologiquement ?' et l'on se dit 'je vais gagner cette discussion, je vais convaincre' mais davantage pour régler autre chose que le sujet dont il est question", prévient-elle.

Dans pareille configuration, le meilleur conseil est d'éviter la discussion. "Si vous avez l'impression que quelque chose d'autre se joue entre vous et la personne avec qui vous discutez politique, si vous n'avez pas envie d'avoir de nouveau une dispute, mieux vaut éviter d'essayer d'aller convaincre quelqu'un sur ce terrain, au risque de créer des ruptures et de grandes blessures", avertit-elle.

Il vaut mieux également éviter d'aborder le sujet avec des personnes d'opinions différentes quand l'objectif premier de l'un ou l'autre des deux interlocuteurs est de convaincre à tout prix. "On veut souvent convaincre les autres et leur faire voir la lumière, il y a la motivation qu'on peut sauver le monde avec cette discussion, cela fait partie du point faible mu par l'angoisse, qui peut faire basculer la discussion comme en période de Covid", explique-t-elle, soulignant que "quand il y a cette passion, cela nous fait courir le risque d'être fort blessé ou fort blessant". La spécialiste invite donc à "prendre conscience de cette motivation personnelle" avant de se lancer dans un échange potentiellement houleux. Et d'insister :"A un moment, pour se motiver à lâcher prise, il faut se demander si la relation en jeu ne vaut pas plus finalement que le point de vue". Et le mieux pour savoir si l'on se trouve face à un interlocuteur capable d'aborder une discussion politique "de façon pas trop émotionnelle et de façon dépassionnée", reste de "prendre le pouls", avec des allusions un peu générales sur l'échéance par exemple. "Si on sent de l'agressivité, la meilleure attitude est de ne pas mordre à l'hameçon sinon c'est la bagarre assurée", conclut-elle.