Joseph Martin, candidat RN dans le Morbihan, a été épinglé à la suite d'un tweet antisémite qu'il a écrit en 2018. En réaction, le président du RN, Jordan Bardella, a fait savoir que le candidat, s'il est élu, ne siégerait pas avec le groupe à l'Assemblée nationale. Le parti a fait savoir que le candidat n'aurait plus son soutien.

Rétropédalage. Joseph Martin, un candidat aux législatives investi par le Rassemblement national, s'est vu retirer le soutien de son parti après qu'un tweet antisémite publié sur les réseaux sociaux en 2018 a été exhumé dans un article de Libération. Interrogé à ce propos en marge d'un déplacement en région parisienne, le président du parti, Jordan Bardella, a assuré "n'avoir aucune forme de tolérance à l'égard de ce type de propos".

Suspension et exclusion

"Les personnes qui ont des propos qui sont contraires à la ligne du parti que je porte et à celle que porte le Rassemblement national ne siégeront pas dans le groupe du Rassemblement national", a ajouté Jordan Bardella, qui a par ailleurs fait valoir que "des dizaines, voire des centaines d'investitures" avaient "été faites en quelques heures", pour les élections législatives dont la fin des dépôts de candidatures était ce dimanche 16 juin à 18 heures.

"Il n'a plus le soutien du Rassemblement National, il est suspendu et sera convoqué en vue de son exclusion", a indiqué de son côté le parti à l'AFP, en rappelant qu'il n'était pas possible de retirer sa candidature. Le candidat de la première circonscription du Morbihan avait écrit en octobre 2018 que "le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah". La publication a été effacée mercredi à la mi-journée.

Joseph Martin avait déjà été investi candidat par le RN aux législatives de 2022, à l'époque dans la deuxième circonscription du Morbihan. Il avait recueilli 15,35% des voix au premier tour, sans parvenir à se qualifier pour le second.

Lors de sa prise de parole ce mercredi, Jordan Bardella a par ailleurs estimé qu'il s'agissait de "polémiques dérisoires". En novembre dernier, le président du RN avait dû revenir sur ses propos, reconnaissant une "maladresse", après avoir dit à propos de l'un des fondateurs du Front national, désormais Rassemblement national : "Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite."