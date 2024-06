Le "nouveau Front populaire" des partis de gauche a annoncé, jeudi soir, avoir "scellé" un "programme de gouvernement". Les forces politiques se sont également mises d'accord pour présenter des candidats communs pour les élections législatives anticipées. "Une page de l'histoire de France s'écrit avec le Nouveau Front populaire", se sont félicitées les parties prenantes.

Le texte était attendu, l'annonce est tombée peu après 20h, ce jeudi 13 juin. Dans un communiqué commun, les forces de gauche ont officialisé un accord trouvé en vue des élections législatives. "Une page de l'histoire de France s'écrit avec le Nouveau Front Populaire", se sont félicitées dans le document les parties prenantes. "Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire donnent rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains", déclarent les partis de gauche.

"À partir d'aujourd'hui, partout en France, nous œuvrerons à élargir ce rassemblement avec toutes celles et ceux, Françaises, Français, associations, syndicats, partis politiques, personnalités engagées dans le débat public, qui partagent nos idées et nos orientations", indiquent les partis signataires dans le communiqué. Le document évoque aussi "un programme politique de rupture avec une déclinaison pour les 100 premiers jours du mandat".