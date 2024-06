L'affiche du Parti de la France, un groupuscule d'extrême droite qui ne présente qu'un seul candidat aux élections législatives, a provoqué un tollé. Celle-ci représente un jeune garçon blond aux yeux bleus, surmonté du slogan "Donnons un avenir à nos enfants blancs". Le maire de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) a porté plainte.

Un jeune garçon blond aux yeux bleus perçants, une campagne qui s'étend à perte de vue en arrière-plan. Au-dessus du visage de l'enfant, ce slogan : "Donnons un avenir aux enfants blancs." Voici ce que l'on peut voir sur l'affiche d'un candidat du Parti de France, un groupuscule d'extrême droite qui ne présente qu'une seule candidature aux élections législatives, Pierre-Nicolas Nups, dans la 5ᵉ circonscription de Meurthe-et-Moselle.

Cette affiche a suscité la consternation ce mardi en Lorraine. Le maire de la petite commune de Neuves-Maisons, Pascal Schneider, a indiqué avoir porté plainte auprès du parquet de Nancy pour "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère raciste".

"Un affichage sectaire"

"Ça ne relève pas d'un affichage politique, ça relève d'un affichage sectaire, qui diabolise, qui stigmatise", a dénoncé Pascal Schneider. "Ils ont recouvert certains panneaux officiels qui se trouvent devant les écoles et j'ai eu des réactions de parents d'élèves horrifiés. Ils trouvent cette attitude ignoble, hors du temps, ça correspond à un autre siècle", a-t-il déploré. Auprès de l'Est républicain, le maire a qualifié cette affiche de "torchon qui salit la ville, le canton, le département tout entier".

La quinzaine d'affiches, apposées entre dimanche et lundi dans sa commune, ont été décollées la nuit suivante, a précisé l'édile de cette ville de 7000 habitants, mais d'autres affiches ont été collées ailleurs dans la circonscription.

Une affiche "validée" par le candidat

Sur son site internet, le Parti de la France affirme que cette affiche a connu "un véritable succès" et que "le stock est épuisé". "Nos militants prennent tous les risques pour afficher nos slogans offensifs et radicaux partout en France", ajoute le mouvement fondé par l'ancien frontiste Carl Lang.

Le candidat de ce groupuscule, Pierre-Nicolas Nups, a déclaré au journal L'Est républicain qu'il avait "validé" l'affiche incriminée. Elle véhicule, selon lui, "un message d'espoir pour notre jeunesse et rien d'autre. Et si l'on y voyait autre chose, il s'agirait d'une interprétation malveillante". Pierre-Nicolas Nups a déposé une candidature baptisée "Rassemblement de la droite nationale", qui espère ravir la circonscription au sortant PS Dominique Potier.

Pierre-Nicolas Nups a déjà été candidat aux élections législatives en 2017, dans la première circonscription du département de Meurthe-et-Moselle. Il avait recueilli 0,77% des voix. En 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de six mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour incitation à la haine homophobe.