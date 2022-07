L’élection présidentielle 2017 a vu Emmanuel Macron et son parti En Marche l’emporter face à Marine Le Pen. A 39 ans, l'ancien ministre est ainsi devenu le 8e président de la Ve République.

A peine un mois plus tard, vont avoir lieu les élections législatives, qui vont permettre d’élire les députés, représentants du peuple et siégeant à l’Assemblée nationale. Les premier et second tours de ces élections auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. Chaque candidat investi par son parti se présente dans la circonscription d’un département.

Retrouvez sur cette page les résultats nationaux des différents partis aux premier et second tours, la composition de l’hémicycle de l’Assemblée Nationale et accédez aux résultats des élections législatives 2017 dans votre région, département, commune et circonscription en utilisant la carte que nous mettons à votre disposition, ou en utilisant notre moteur de recherche.

Les premières tendances et résultats du premier tour seront disponibles le dimanche 11 Juin 2017 à partir de 20 heures