La tête de liste RN pour les européennes, Jordan Bardella, affirme que les voitures électriques sont 30% plus chères à réparer que les thermiques. Une récente étude donne plutôt un écart entre 15 et 20% entre sept modèles de moins de six ans, comparés en 2023.

Dernière ligne droite cette semaine pour les européennes. L’occasion pour les candidats et candidates de dérouler leurs principaux arguments avant le scrutin prévu dimanche 9 juin. Invité ce 3 juin sur Franceinfo, à l’instar de ses concurrents, Jordan Bardella s’est montré sceptique sur l’usage des véhicules électriques, qui selon lui ne seraient pas une véritable solution économique. "Un coût de réparation d'un véhicule électrique, c'est 30% de plus qu'un véhicule thermique", a argué la tête de liste Rassemblement national (RN).

800.000 rapports d'assurances

Après l’argument environnemental, avancé par Reconquête! et que nous avons vérifié, c’est donc celui du pouvoir d’achat qui est exploité pour ne pas faire de l’électrique le véhicule de demain. Plusieurs chiffres sont régulièrement publiés dans la presse, à partir d’études menées par des entreprises, pour comparer les montants des réparations des véhicules. Une récente étude de l’association Sécurité et réparations automobiles (SRA) est venue apporter sa pierre à l’édifice.

Dans cette étude publiée le 27 mai, l’association a analysé quelque 800.000 rapports d'expertise des assurances suite à des réparations pour des faits de collision en 2023, et comparé sept modèles équivalents entre eux, vieux de moins de six ans. En conclusion, les modèles électriques ont un coût de réparation supérieur de 15 à 20%. "En comparaison brute des coûts par énergie, les véhicules à motorisation 100% électrique présentent un coût moyen de réparation des sinistres de collision 15% supérieur au coût moyen de l’ensemble des énergies et 20% de plus que ceux à motorisation essence", développe ainsi Rodolphe Pouvreau, directeur de SRA, à TF1info.

Le montant des coûts varie selon le modèle comparé, avec parfois des écarts de l’ordre de 10%. Par exemple, "la Dacia Spring est la mini citadine la plus coûteuse à réparer avec +10% par rapport à une Renault Twingo. La Tesla Model Y est 21% plus onéreuse à réparer qu’une 5008 dans la catégorie des SUV familiaux", selon Rodolphe Pouvreau. De manière générale, la réparation d’un modèle Tesla est 20% plus chère qu’un modèle thermique comparable.

Si cet écart est conséquent, il l'est toutefois moins que celui avancé par Jordan Bardella. Par ailleurs, le nombre d'heures facturées pour réparer un modèle électrique et un modèle thermique reste "très proche". Des solutions existent pour alléger le coût de sa réparation, comme de se tourner vers des garages spécialisés dans les modèles électriques ayant des pièces détachées en stock, ce que TF1 vous expliquait il y a quelques jours.

