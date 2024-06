La justice considère qu'Éric Ciotti est bien toujours le président de LR. Le tribunal a invalidé son éviction par les cadres du parti, sans se prononcer sur le fond. Le 13H de TF1 Weekend essaie de démêler la situation, plus confuse que jamais

L'exclusion très médiatique d'Éric Ciotti de la tête du parti Les Républicains a été suspendue, le temps de trancher sur le fond du litige. Mais il n'y a aucune chance que cela soit jugé avant les élections. "La procédure qui a été suivie est une procédure qui était illégale. Je sais que j'ai la confiance très majoritaire des militants", savoure Éric Ciotti depuis son fief niçois. Une moitié de militants semblent bien de son côté, selon le seul sondage réalisé à ce sujet il y a quelques jours, mais l'ensemble des cadres, et toutes les institutions du parti sont contre lui.

C'est donc toujours le grand flou dans la maison Les Républicains, où deux camps s'affrontent : les pro et les anti-alliance avec le RN. Ils se disputent les investitures des candidats, l'étiquette LR et même l'argent du parti – dont le trésorier est hostile au camp Ciotti. Qui est légitime ? Difficile de le déterminer, et plus encore pour les électeurs qui dans de nombreuses circonscriptions auront sans doute le choix entre deux candidats Les Républicains.

"Eric Ciotti est légitime à revendiquer l'étiquette LR parce qu'il est encore président de la formation", résume la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina au micro de TF1, "mais tous les autres membres du parti sont aussi légitimes à l'utiliser, parce qu'ils en sont membres". "Donc LR, au fond, est un peu une coquille vide", estime-t-elle, "tant qu'il n'y a pas de concorde au sein du parti".

Éric Ciotti annonce soutenir, avec la double casquette LR/RN, 70 nouveaux candidats. Le reste du parti, lui, va en présenter 200 sur tout le territoire. Dans la même circonscription, il pourrait donc y avoir deux affiches avec le même logo. Côté trésorerie, en revanche, c'est un peu moins flou : l'argent semble être du côté des anti-alliance, grâce à l'association de financement. Celle-ci a promis un prêt de 5000 euros à tous les candidats LR "canal historique", et a même retiré sa carte Gold à Eric Ciotti.