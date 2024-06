Après la dissolution de l'Assemblée nationale, de nouvelles élections législatives vont se tenir les 30 juin et 7 juillet prochains. Un parti obtiendra-t-il une majorité absolue ? Le pays repartira-t-il avec une majorité relative ? Y aura-t-il une cohabitation ? Voici les différents scénarios.

Une recomposition du paysage politique. En annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale au soir des élections européennes, Emmanuel Macron a voulu "clarifier" les positions de tous les partis. Depuis, trois grands blocs semblent s'affronter avant le premier tour des législatives du 30 juin prochain.

D'un côté, le Rassemblement national, rejoint par Éric Ciotti, le président des Républicains "exclu" par le bureau politique des LR. De l'autre, le "Front populaire" regroupant les partis de gauche. Entre les deux, le "bloc central" de la majorité présidentielle actuelle incarné par le couple exécutif Macron-Attal. Que peut-il se passer à l'Assemblée nationale en fonction du choix des électeurs ?

Majorité absolue

C'est ce qu'espère l'ensemble des coalitions sur la ligne de départ : bénéficier de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour cela, parmi les 577 sièges en jeu au palais Bourbon, il est nécessaire d'en obtenir au moins 289. Il s'agit de la situation connue entre 2002 et 2022, dont le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Dans cette configuration, le président de la République nomme un Premier ministre issu de la majorité absolue. Ce dernier peut alors appliquer son programme sans vraiment risquer une motion de censure ni que les textes ne soient pas votés à l'Assemblée : l'ensemble des députés d'opposition ne se retrouvent alors pas assez nombreux pour s'imposer face au camp principal.

Majorité relative

L'autre hypothèse est qu'aucune des coalitions ne remporte au moins 289 sièges à l'Assemblée nationale. Le camp le plus nombreux se retrouve alors en position de majorité relative. C'est la situation connue depuis 2022. Jusqu'à la dissolution mettant fin au mandat des députés, le parti Renaissance et ses alliés (MoDem et Horizons) bénéficiaient au total de 250 élus. Une situation suffisante pour qu'aucune autre majorité n'émerge pour gouverner, mais qui rend les compromis obligatoires pour voter des textes.

Si une telle situation se produit au soir du second tour, le 7 juillet prochain, Emmanuel Macron pourrait à nouveau nommer en tant que Premier ministre une personnalité issue des rangs de la majorité relative. Mais celui-ci ne bénéficiant pas de la majorité des sièges, il ne pourrait gouverner seul, et se retrouverait à la merci d'une motion de censure qui renverserait le gouvernement.

Cohabitation

S'il est désavoué dans les urnes, Emmanuel Macron pourrait être contraint à une situation inédite depuis 22 ans : une cohabitation. C'est ce qu'il se produit lorsque la majorité (absolue ou relative) élue à l'Assemblée nationale ne correspond pas à la ligne du président de la République. Le chef de l'État nomme à Matignon l'un de ses opposants. La politique appliquée est alors celle du Premier ministre et non du président de la République, puisque comme le veut la Constitution, le gouvernement "détermine et conduit la politique de la Nation".

Au cours de la Vᵉ République, cette situation s'est déjà produite à trois reprises. En 1986, cinq ans après l'élection de François Mitterrand à l'Élysée, la droite remporte les législatives : Jacques Chirac est nommé Premier ministre jusqu'en 1988. En 1993, la droite gagne à nouveau des élections législatives durant la présidence de François Mitterrand : Edouard Balladur débarque à Matignon pour deux ans. La dernière, la plus longue, verra la situation inverse. Lors de son premier mandat, Jacques Chirac dissout l'Assemblée, la gauche remporte les législatives de 1997 et installe Lionel Jospin à la tête du gouvernement pour cinq ans.

Trois blocs égalitaires

L'autre option, la dernière, est qu'aucun bloc ne se détache vraiment le 7 juillet prochain, notamment si le camp le plus important ne dispose que d'une majorité relative trop fragile et ne puisse nouer d'alliances suffisantes pour voter des textes. Dans cette situation, "nous courons le risque de la crise de régime", a commenté mardi 11 juin le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur BFMTV.

Cette situation, inédite sous la Vᵉ République, entraînerait-elle une démission d'Emmanuel Macron et la convocation d'une nouvelle élection présidentielle ? Interrogé sur la question ce mercredi, le chef de l'État a voulu "tordre le cou à ce canard qui n'a jamais existé". "L'élection présidentielle s'est jouée en 2022, et pour cinq ans", a-t-il rappelé, jugeant "absurde" l'hypothèse de quitter prématurément l'Élysée.