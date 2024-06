Syndicats, associations et forces politiques de gauche appellent à défiler contre l'extrême droite ce week-end. Entre 300.000 et 350.000 manifestants sont attendus à travers 150 actions prévues dans toute la France. Pour encadrer les cortèges, 21.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés.

Un dispositif conséquent face aux craintes de débordements. Selon une source proche du dossier, 21.000 policiers et gendarmes mobiles vont être déployés pour encadrer les manifestations contre l'extrême droite organisées ce week-end à travers la France, à l'initiative de cinq confédérations syndicales et de nombreuses associations de gauche.

À deux semaines des élections législatives anticipées, entre 300.000 et 350.000 manifestants sont attendus dans tout le pays, dont 50.000 à 100.000 à Paris et plus de 10.000 à Toulouse, Marseille ou Rennes. Dans la capitale, le cortège s'élancera samedi à partir de 14h de la place de la République en direction de Nation, en passant par Bastille.

"Garantir l'ordre républicain avec tact mais fermeté"

Dans un télégramme adressé ce vendredi aux préfets, consulté par notre service police-justice, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin rappelle que la "période qui conduit au scrutin est caractérisée par des appels à des manifestations de voie publique, susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public".

"Les premières réactions constatées, notamment de l'ultragauche, conduisent les services de renseignement à considérer la période préélectorale et celle suivant le scrutin comme extrêmement sensibles. Ces réactions peuvent faire naître de violents affrontements entre ultradroite (2700 individus suivis) et ultragauche (5500 individus suivis)", poursuit Gérald Darmanin, qui enjoint ses effectifs à être "particulièrement attentif(s) à la protection des personnes et des biens pour garantir, avec tact mais fermeté, l'ordre républicain".

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a de son côté appelé à "l'apaisement", à la veille de ce week-end de mobilisation contre l'extrême droite, faisant valoir "que la démocratie ne se conteste pas au point de refuser le résultat des urnes".

"Ces appels à la rébellion, ces appels à l'insurrection, ces appels à contester le fonctionnement de la démocratie française m'apparaissent extrêmement dangereux", a estimé l'eurodéputé RN lors d'un déplacement dans le Loiret.