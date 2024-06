"Chef des armées, pour le président, c'est un titre honorifique puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse", a déclaré Marine Le Pen au "Télégramme". "Sur l'Ukraine, le président ne pourra pas envoyer de troupes", a également prévenu la députée RN sortante. Jordan Bardella avait indiqué lundi qu'il faisait de "l'envoi de troupes françaises au sol ukrainien" une "ligne rouge très claire".

En cas de cohabitation entre Emmanuel Macron et un gouvernement du Rassemblement national, le futur exécutif s’affrontera-t-il en matière de politique internationale et de défense ? Sans attendre les résultats des élections législatives anticipées, Marine Le Pen a déjà prévenu Emmanuel Macron. "Chef des armées, pour le président (de la République), c'est un titre honorifique puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse", a déclaré mercredi l’ex-candidate à la présidentielle du RN dans un entretien au quotidien régional Le Télégramme.

"Jordan (Bardella) n'a pas l'intention de lui chercher querelle, mais il a posé des lignes rouges. Sur l'Ukraine, le président ne pourra pas envoyer de troupes", a également indiqué la députée RN sortante, interrogée sur une possible cohabitation du chef de l'État avec Jordan Bardella.

Emmanuel Macron avait ouvert le débat sur l'envoi en Ukraine de soldats occidentaux en février, en refusant d'exclure l'option. Il avait d'abord été fraîchement accueilli avant de voir des alliés - République Tchèque, Pologne, États baltes notamment - le rejoindre. Certains observateurs considéraient que la question n'était plus de savoir si, mais quand, des soldats européens seront déployés, saluant une "rupture du tabou" et plaidant pour maintenir "l'ambiguïté stratégique" qui consiste à cacher à son ennemi ce que l'on n'est pas prêt à faire.

"Domaine réservé"

Lors d'une présentation à Paris de son programme dans le cadre des élections législatives, Jordan Bardella avait indiqué lundi qu'il faisait au contraire de "l'envoi de troupes (françaises) au sol ukrainien" une "ligne rouge très claire". "Je n'entends pas créer les conditions ou mettre en œuvre" un tel projet, avait-il ajouté, faisant valoir qu'il s'agissait de "(sa) position" et "celle de (son) mouvement" politique.

Si le RN, très large favori des sondages, remportait les élections législatives des 30 juin et 7 juillet, une situation de cohabitation entre un président et un gouvernement de couleurs politiques différentes se mettrait en place. Lors des trois précédentes cohabitations de la Vᵉ République, le chef de l’État avait conservé de larges pouvoirs en matière de politique internationale et de défense, au nom d'une interprétation de la Constitution lui octroyant un "domaine réservé".