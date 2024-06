Un blogueur américain d'extrême droite partage la vidéo d'une "immigrée clandestine" craignant d'être expulsée face à la menace du RN. Il s'agit en réalité d'une vieille vidéo de Poupette Kenza, une influenceuse française qui raconte ses déboires sur Instagram.

"Une immigrée clandestine se plaint d'être expulsée par le nouveau gouvernement français." C'est ce que prétend un tweet du 10 juin, au lendemain de la dissolution surprise de l'Assemblée par Emmanuel Macron, et l'hypothèse d'une majorité parlementaire dominée par le Rassemblement national (RN) dans trois semaines. Sur la vidéo jointe et déjà vue 3,2 millions de fois, une jeune femme fond en larmes et murmure entre deux sanglots qu'elle "n'en peut plus de (sa) vie".

Un blogueur américain d'extrême droite

À l'origine de celui-ci, un certain Ian Miles Cheong. Inconnu du public français, l'homme trouve de nombreux adeptes aux États-Unis, dont un certain Elon Musk, et compte un million d'abonnés sur X. Il s'agit d'un blogueur d'extrême droite, que le Time qualifie même d'"influenceur politique", et qui n'hésite pas à partager des fausses informations pour gagner en audience.

Comme dans le cas présent, où cette vidéo ne montre pas une immigrée qui craindrait l'arrivée éventuelle du RN au pouvoir, mais l'influenceuse française Poupette Kenza. Il est probable que le blogueur américain ait déniché cette vidéo sur un autre compte X, français cette fois. "Je suis un immigré dans ce pays de merde, qu’est-ce que je vais devenir moi", renseigne la légende du tweet, posté le 9 juin au soir des résultats des élections européennes.

Poupette Kenza en larmes sur les réseaux sociaux - DR

Selon nos recherches, cet extrait date au moins d'avril 2022, lorsqu'il avait déjà été isolé et partagé sur X. En s'intéressant au quotidien de Poupette Kenza, il est fréquent de tomber sur des vidéos de la jeune femme en larmes. Sur ses comptes TikTok et Instagram, où elle cumule les 2 millions d'abonnés, l'influenceuse de 24 ans a pris l'habitude de raconter sa vie de famille, son couple et ses déboires. Et termine souvent en pleurs, face à ses abonnés à qui elle ne cache rien.

Récemment, Poupette Kenza a été mise en cause par le gouvernement, accusée d'avoir tenu des propos antisémites sur ses réseaux sociaux. L'influenceuse a alors été signalée à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) qui s’est "chargée de faire un signalement au procureur de la République".

