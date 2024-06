Raphaël Glucksmann, resté silencieux sur le "Nouveau Front populaire" depuis mardi, a affirmé vendredi 14 juin que le chef de file de l'union de gauche "ne sera pas Jean-Luc Mélenchon" car "il faut une personne qui fasse consensus". Il a cité d'autres figures qui pourraient émerger, notamment le député insoumis François Ruffin, les socialistes Boris Vallaud et Valérie Rabault, ainsi que l'ex-leader de la CFDT Laurent Berger.

Pour Raphaël Glucksmann, l'hypothèse Mélenchon, c'est non. L'ex-tête de liste PS-Place publique aux européennes a affirmé jeudi qu'"une union de la gauche" était "la seule manière" d'empêcher la victoire du Rassemblement national aux législatives, validant ainsi le "Nouveau Front populaire" malgré ses désaccords avec La France insoumise. "C'est notre responsabilité historique", a réagi l’eurodéputé réélu dimanche.

Affirmant comprendre que ceux qui ont voté pour lui aux européennes "puissent se sentir trahis", Raphaël Glucksmann a assuré sur France Inter avoir "obtenu" des "engagements extrêmement clairs" sur l'Ukraine, l'Europe et le conflit israélo-palestinien, et assuré que le chef de file de cette union "ne sera pas Jean-Luc Mélenchon" car "il faut une personne qui fasse consensus". "Il n'y aura pas un chef de file, il y aura plusieurs incarnations. Ça ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Il faut que ça soit la figure la plus consensuelle et la moins clivante", a-t-il affirmé.

Il faut quelqu'un qui apaise, qui rassemble, qui sait parler à tout le monde Fabien Roussel sur LCI

Invité de LCI, Fabien Roussel a quant à lui estimé que le choix d'un Premier ministre en cas de victoire de la gauche ne devait pas être précipité. "Depuis lundi, les formations politiques que nous sommes ont écrit le programme. Nous avons consacré toute notre énergie à cette union. Maintenant, nous allons poser ces questions. Ne nous précipitons pas. Nous devons montrer d'abord aux Français que nous sommes une équipe qui fait le choix d'aller aux responsabilités", estime le leader du PCF dans la vidéo en tête de cet article.

"Il faut quelqu'un qui apaise, qui rassemble, qui sait parler à tout le monde", juge également Fabien Roussel, en référence à l'hypothèse d'une nomination de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. "Il faut qu'on arrive à remettre de l'apaisement dans notre République."

Selon Raphaël Glucksmann, une figure "qui pourra rassembler même au-delà du Front populaire" va émerger, citant le député insoumis François Ruffin, les socialistes Boris Vallaud et Valérie Rabault, ainsi que l'ex-leader de la CFDT Laurent Berger, car "les politiques ont échoué et il faut une figure apaisante pour réconcilier les Français". Raphaël Glucksmann a précisé qu'il n'était lui-même pas candidat, se posant en "garant pour que (les) lignes qui ont été posées (soient) respectées".

Déterminé à "barrer la route" au RN, il s'est prononcé "pour un désistement républicain" au second tour des législatives, mais "aussi pour qu'on ne tergiverse pas quand on n'y est pas, pour appeler à voter contre l'opposant au Rassemblement national".