Pour la deuxième fois, l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy est la tête de liste de son parti aux élections européennes. Agrégé de philosophie, conservateur, Versaillais : voici cinq choses à savoir sur celui qui brigue un second mandat à Strasbourg.

À 38 ans, le vice-président des Républicains est pour la seconde fois tête de liste de son parti aux élections européennes. Ayant échoué à se faire élire à l'Assemblée nationale en 2017, élu depuis 2019 au Parlement européen, François-Xavier Bellamy a d'abord longtemps été élu local à Versailles (conseiller municipal et adjoint au maire de 2008 à 2020). Voici cinq choses à savoir sur celui qui vise une nouvelle mandature à Strasbourg.

Il est agrégé de philosophie

En 2005, François-Xavier Bellamy intègre l'Ecole normale supérieure (ENS), et est reçu à l’agrégation de philosophie en 2008. Entre 2009 et 2011 il a enseigné cette matière à Asnières (Hauts-de-Seine), Rambouillet (Yvelines) et au lycée hôtelier de Guyancourt (Yvelines). En détachement dans le privé depuis 2011, il enseigne en classes préparatoires littéraires à l'École normale catholique dans le 15ᵉ arrondissement de Paris.

Il a rempli l'Olympia

Le 9 octobre 2023, 2000 personnes sont venues voir François-Xavier Bellamy sur scène à l'Olympia pour "La nuit de la philo", conférence organisée pour fêter les dix ans des "Soirées de la philo". C'est lui qui a créé ces soirées en 2013, données deux fois par mois dans des théâtres parisiens pour rendre accessible la philosophie au plus grand nombre.

Il a écrit les discours de Rachida Dati

Lors d'une année de césure en 2008-2009, François-Xavier Bellamy rejoint le cabinet de Rachida Dati, alors garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. L'étudiant était notamment chargé de la rédaction des discours de la ministre. Il a aussi fait un passage au sein du cabinet de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture, et de celui de Nathalie Kosciusko-Morizet alors secrétaire d'État à la Prospective et au Développement de l'économie numérique.

Il défend une ligne conservatrice

François-Xavier Bellamy se fait régulièrement attaquer sur le fait qu'il pense comme l'extrême droite sur de nombreux sujets, et son positionnement sur les sujets sociétaux est décrié jusqu'au sein de son parti. Selon Le Monde, le président des Républicains Éric Ciotti aurait préféré trouver une tête de liste moins clivante, mais "fichu pour fichu, il a fini par se dire que Bellamy n'était pas un si mauvais choix", a avoué le sénateur UDI Hervé Marseille. "Son côté très conservateur plaît aux militants et permet de sécuriser un certain socle électoral, doit s'imaginer Ciotti."

Ce côté conservateur, c'est d'abord le soutien à la Manif pour tous en 2013 et l'implication dans la création de Sens commun, émanation du mouvement opposé au mariage gay, aujourd'hui soutien d'Eric Zemmour. C'est aussi le rejet de l'extension de la PMA, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes sera "notre malédiction", disait-il. C'est par ailleurs estimer, en pleine affaire Vincent Lambert, qu'"il n'y a pas de vie indigne d'être vécue". C'est enfin une opposition à la légalisation de l'Interruption volontaire de grossesse, une opinion personnelle, tient-il à préciser, assurant qu'il ne remettrait pas en cause pour autant la loi Veil qui l'autorise.

Est-ce pour ces raisons qu'il a avoué ne pas avoir voté pour Emmanuel Macron au second tour de la dernière élection présidentielle ? François-Xavier Bellamy avait aussi dit qu'il était prêt à voter pour Éric Zemmour en cas de duel avec le président sortant en 2022.

Il a voté "non" au référendum de 2005

En 2005, François-Xavier Bellamy a voté contre le référendum sur la Constitution européenne, à l'inverse de la position de son parti. Il dit avoir Jean-Pierre Chevènement comme modèle sur la question européenne, mais réfute être souverainiste. "Le terme de souverainisme est réducteur. Je crois à une chose fondamentale : la démocratie suppose un peuple, et elle s'effectue donc à l'échelle nationale. Je ne crois pas que l'Europe puisse être le lieu d'un exercice démocratique unifié, parce qu'il n'y a pas de peuple européen", disait-il au Parisien en 2019.