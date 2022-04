Présidentielle : pouvez-vous être réquisitionné en cas de pénurie d'assesseurs dans les bureaux de vote ?

Si une pénurie d’assesseurs est constatée par le président d’un bureau de vote, le maire de la commune doit demander à ses conseillers municipaux de remplir cette mission. Un conseiller municipal ne peut pas refuser, sauf raison valable, sous peine d'être démis d'office de ses fonctions par le tribunal administratif. Si toutefois les conseillers municipaux ne sont pas en nombre suffisant, le maire doit alors recourir aux électeurs.

Cette réquisition concerne-t-elle monsieur et madame tout le monde ? Pas tout à fait. Selon l’article R44 du code électoral, le maire doit piocher parmi les électeurs présents dans le bureau de vote au moment où il lance sa recherche. L’ordre de désignation est également définie par la loi : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Les électeurs ainsi désignés ne peuvent refuser, devoir citoyen oblige… sauf si, bien sûr, ils ne savent ni lire, ni écrire.