À une semaine des élections européennes, Raphaël Glucksmann est l'invité du 20H de TF1 ce dimanche 2 juin. En amont de cet entretien, et dans le cadre du rendez-vous "Partie de campagne", TF1 s'est penché sur le programme de la tête de liste Place publique-Parti socialiste. Un programme dominé par des propositions liées à l'écologie.

Il veut donner la priorité aux entreprises européennes. Raphaël Glucksmann est l'invité ce dimanche 2 juin du 20H rendez-vous "Partie de campagne", au 20H de TF1. Comme tous les candidats qui l'ont précédé dans l'exercice, il nous a fait parvenir une photo sur laquelle on peut le voir en pleine visite de l'usine de biochimie de MetEx, à Amiens (Somme).

Placée en redressement judiciaire, cette entreprise est mise en difficulté par la production chinoise, moins coûteuse. La tête de liste Place publique-Parti socialiste aux élections européennes souhaite justement lutter contre une concurrence qu'il juge déloyale.

Capture d'écran TF1

Le soutien à l'Ukraine et l'écologie au cœur de son programme

Raphaël Glucksmann affirme également souhaiter une Europe puissante, qui serait capable d'assurer sa propre défense. Pour lui, l'Europe doit par exemple fournir plus d'armes à l'Ukraine. "Pas simplement par solidarité avec la résistance ukrainienne, mais pour nous-mêmes, pour l'avenir de notre continent", avait déclaré, le 13 décembre 2023 dans l'enceinte du Parlement européen à Strasbourg, le député européen qui siège au sein du groupe Alliance progressiste des socialistes. Le candidat prône aussi la création d'un fonds européen de défense de 100 milliards d'euros, financé par un emprunt commun, afin d'investir dans les industries de défense.

Avec son partenaire Datapolitics, le JT de TF1 a par ailleurs passé au crible toutes les prises de parole de Raphaël Glucksmann. Parmi les mots qui le distinguent de plus, on compte notamment "Ukraine", mais aussi et surtout "transition écologique", "révolution écologique" et "effondrement climatique". L'écologie, c'est justement le cœur du programme du candidat : un tiers de ses 338 propositions sont liées à cette thématique. Raphaël Glucksmann appelle par exemple à investir 900 milliards d'euros dans la transition énergétique en taxant notamment les ultrariches et les superprofits.

Comme il l'affirme dans son programme, Raphaël Glucksmann entend également mener une "bataille sans relâche contre l'extrême droite". En revanche, dans son projet, la maîtrise des frontières n'est pas abordée. La question migratoire y est bien présente, mais uniquement pour parler de "l'Europe de l'hospitalité".