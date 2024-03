Élections européennes : Jean-Luc Mélenchon sur la liste LFI en 80ᵉ position, annonce Manon Aubry sur TF1

Les Insoumis ont lancé officiellement leur campagne pour les européennes samedi. Jean-Luc Mélenchon sera sur la liste LFI, a annoncé Manon Aubry au journal de 13h de TF1. Il sera présent en 80ᵉ position pour "pousser et donner de la force à cette liste", a-t-elle précisé.

Quinze jours après Jordan Bardella et une semaine après la majorité macroniste, c'est au tour samedi des Insoumis et de Manon Aubry de lancer officiellement leur campagne pour les européennes. "L'enjeu qui est posé par ce scrutin du 9 juin, en réalité, c'est l'après-Macron qui doit se dessiner", a expliqué La tête de liste de La France insoumise, invitée sur le plateau du journal de 13h, à quelques heures du meeting de lancement de sa campagne, qui aura lieu à Villepinte, au nord de Paris.

"Nous voulons le porter en rassemblant toutes celles et tous ceux qui croient encore au programme de la Nupes, continue la tête de liste LFI. Toutes celles et tous ceux qui refusent le duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, toutes celles et tous ceux qui veulent bloquer les prix face à la vie chère, qui veulent mettre fin aux accords de libre-échange, mais aussi toutes celles et tous ceux qui refusent le sacrifice de nos hôpitaux, de nos écoles à cause du grand plan d'austérité que prépare le gouvernement", a-t-elle détaillé.

Aucune chance d'être élu

Pour "pousser et donner de la force à cette liste", Jean-Luc Mélenchon sera présent sur la liste LFI en 80ᵉ position, a-t-elle annoncé, c'est-à-dire sans aucune chance d'être élu. Manon Aubry, qui clôturera justement le meeting de Villepinte en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, confirme ainsi la volonté de LFI de placer sa campagne sur des enjeux nationaux et comme un prélude à l'élection présidentielle de 2027.

Le leader et fondateur de LFI a lui-même déclaré cette semaine que ces élections européennes constitueraient "le premier tour" de la présidentielle. "L'après Emmanuel Macron commence maintenant", a renchéri samedi sur franceinfo le coordinateur national du mouvement, Manuel Bompard.

Manon Aubry affirme avoir l'ambition de la première place à gauche et un score à 10%, alors que dans les différents sondages, sa liste est donnée autour de 7 ou 8%. En avant-dernière position, Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance d'être élu au Parlement européen. Il reste en revanche évasif sur 2027, et pourrait être tenté par une nouvelle candidature à la présidentielle.