Au lendemain des européennes, la créatrice de contenus s’est adressée aux plus de 12 millions de personnes qui la suivent en ligne. Elle a rappelé la marche à suivre pour donner procuration à un proche en vue des élections législatives. Une voix qui pourrait porter plus que les autres auprès d'une jeunesse désabusée, alors que 62% des 18-24 se sont abstenus dimanche.

Elle a déjà inscrit la date à son agenda électronique. Lena Situations invite ses abonnés à faire de même alors que se profile un scrutin inattendu dans trois semaines au lendemain des élections européennes. "On retourne voter : premier tour le 30 juin, deuxième tour le 7 juillet", écrit la créatrice de contenus de 26 ans en vue des prochaines législatives, conséquence de la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron. Un appel partagé ce dimanche dans sa story à l’attention des 4,6 millions de personnes qui la suivent sur Instagram.

On a un vrai pouvoir pour changer notre futur Lena Situations

Lena Situations, de son vrai nom Lena Mahfouf, indique avoir "reçu beaucoup de messages" précisant que le vote se tiendra alors que certains seront déjà en congés. "Si tu es en vacances, pas de souci mais avant, fais une procuration", insiste la Française star des réseaux sociaux qui partage même le lien pour faire cette démarche "très facile". "Je sais que c’est relou de se réveiller un dimanche pendant les vacances mais c’est tellement important que les jeunes aillent voter. On a un vrai pouvoir pour changer notre futur", martèle-t-elle sans pour autant donner de consigne de vote.

Instagram/@lenamahfouf

Si les européennes de dimanche ont enregistré une participation record depuis 1994, le scrutin a été marqué par une forte abstention de la jeunesse. Chez les moins de 35 ans, 59% ne se sont pas déplacés. Un chiffre qui grimpe à 62% au sein des 18-24 ans selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. La raison majeure avancée ? Nombreux sont ceux qui ne se sentent pas concernés. L’enquête révèle que 36% des moins de 35 ans n’ayant pas voté ont choisi de se retenir parce qu’ils estiment que "ces élections ne changeront rien à leur situation personnelle".

Marie Toussaint a "sous-estimé TikTok"

Marie Toussaint, la candidate écologiste créditée de 5,50% des suffrages contre 13,48% pour le représentant des Verts en 2019, a reconnu dimanche avoir "sous-estimé TikTok". Car c’est aussi là que s’est jouée une partie de la campagne des européennes. Des avatars de la famille Le Pen créés par l’intelligence artificielle avaient fait polémique au printemps. Alors voir les influenceurs se mobiliser pour inciter leurs abonnés à voter n'a rien de surprenant. Selon l’Ifop-Fiducial, 26% des moins de 35 ans se sont informés sur ce réseau social au sujet du scrutin.

Les créateurs de contenus aux plus grosses communautés sont pour l’instant très peu à avoir pris la parole sur ce sujet. Camille Callen, plus connue sous le pseudo de Noholita, "n’a jamais souhaité parler de politique sur ses réseaux et encore moins de ses opinions mais la France a besoin que l’on se lève tous pour aller voter". L’influenceuse au million d’abonnés sur Instagram raconte qu’elle "a toujours donné procuration à sa maman" car elle est souvent en déplacement.

"N’hésitez pas à faire la même chose si vous n’avez pas prévu d’être là", glisse-t-elle en écho à Lena Situations. Cette dernière compte plus de 12 millions de followers toutes plateformes confondues. Une aura numérique que doit secrètement jalouser plus d’une personnalité politique. Et si un simple post suffisait à motiver une partie des jeunes électeurs, à l'instar de ce qui s'est produit avec Taylor Swift aux États-Unis ? L’organisation Vote.org avait enregistré une vague de 35.252 nouvelles inscriptions en une journée après un appel de la chanteuse à s'inscrire sur les listes électorales, soit 23% de plus par rapport à l'année précédente.