Faut-il élargir l'Union européenne et permettre aux pays candidats d'être intégrés dans les 27 ? Voici, parmi les sept principales têtes de lite aux élections européennes, celles qui y sont favorables et celles qui ne le sont pas.

Le dernier pays à être entré dans l'Union européenne est la Croatie, en 2013. Depuis plus de dix ans, l'Europe est donc composée de 27 États membres. Faut-il aller encore au-delà et poursuivre l'élargissement ? Aujourd'hui, neuf pays sont candidats à une adhésion à l'Union européenne et leur procédure d'adhésion en cours : l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine.

Les sept principales têtes de listes aux élections européennes - celles susceptibles d'envoyer des représentants au Parlement européen d'après les sondages - sont-elles favorables à leur entrée dans l'UE ? Voici les réponses.

Ceux qui sont pour

Pas d'ambiguïtés dans le programme de Raphaël Glucksmann. Le candidat PS-Place publique se dit pour "achever la réunification du continent européen en permettant l’élargissement aux pays candidats, notamment l’Ukraine. Nous nous y préparerons en transformant notre Union, ses institutions comme ses politiques structurelles".

La candidate écologiste Marie Toussaint y voit "un formidable moyen pour étendre les standards de libertés fondamentales, de démocratie et de droits humains, au bénéfice de ces futurs citoyens européens". Selon elle, "tous les pays européens qui s’efforcent de faire partie de l’UE ou de la rejoindre et qui partagent nos valeurs doivent être accueillis sur la voie de l’adhésion à l’UE et doivent recevoir tout le soutien nécessaire pour remplir les critères". Elle veut notamment les y aider en supprimant le vote à l'unanimité pour les négociations et processus d'adhésion (l'unanimité est aujourd'hui nécessaire).

Ceux qui sont contre

"L’Union européenne ne peut clairement pas assumer aujourd’hui de nouveaux élargissements qui affaibliraient le projet européen", estime le candidat LR François-Xavier Bellamy. "L’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les pays des Balkans occidentaux doivent être arrimés à l’Europe par des partenariats solides et par le développement du statut d’État associé à l’Union européenne, pas par des élargissements", lit-on encore dans son programme. Le parti d'Eric Ciotti estime que le processus de la Turquie doit prendre fin, et que l'Ukraine doit être aidée militairement plutôt que de se voir promettre une adhésion à l'UE.

Reconquête est également clair, puisque Marion Maréchal refuse tout nouvel élargissement de l’Union européenne. Idem au Rassemblement national. Dans son programme, Jordan Bardella explique mieux pourquoi. "Notre économie est exposée à une concurrence déloyale sauvage à la fois extra-européenne et intra-européenne", écrit-il, cette dernière étant le fait "des élargissements successifs de l’Union européenne à des pays aux normes sociales et environnementales inférieures aux nôtres".

C'est également cette raison qui pousse La France insoumise à adopter la même position. L'une des mesures clés de Manon Aubry est le refus de "tout nouvel élargissement de l’Union européenne, notamment à l’Ukraine, tant qu’une harmonisation écologique, sociale, fiscale et des droits humains n’a pas été menée". "La promesse d'harmonisation par le faut des salaires ne s'est absolument pas produite", a expliqué l'eurodéputée sur LCI mardi soir, donnant comme exemple les écarts de salaires entre la Bulgarie (300 euros) et le Luxembourg (2500 euros). "L'Union européenne, c'est cette machine à dumping social où on met en concurrence les travailleurs les uns contre les autres", "une machine à détruire de l'emploi", a-t-elle assuré.

Ceux qui estiment que les conditions ne sont pas réunies

Fidèle au "en même temps" présidentiel, la candidate Renaissance Valérie Hayer est favorable à l'élargissement de l'Union européenne à certaines conditions, pas de façon identique pour tous les pays. Pour plusieurs des pays candidats, particulièrement la Géorgie et l'Ukraine, elle estime que le moment n'est pas venu pour eux de rejoindre les 27, et se dit seulement prête à "l'envisager". "Il n'y a pas d'adhésion qui ne se passe pas sans conditions", répète-t-elle. Elle estime par exemple que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'UE tant qu'elle est toujours en guerre avec la Russie, ni tant qu'elle n'a pas mené certaines réformes économiques et lutté contre la corruption.