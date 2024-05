Pourquoi les pays de l’Union n’ont pas le même nombre d’eurodéputés au Parlement européen ?

Entre les 96 eurodéputés allemands et les six luxembourgeois ou maltais, un gouffre sépare les représentations nationales au Parlement européen. L’explication ? Chaque État membre est représenté en fonction de son poids démographique.

Lors des élections européennes de 2019, les Français ont élu 74 eurodéputés. Depuis le Brexit (départ du Royaume-Uni de l’Union européenne), ils sont cinq de plus. Le 9 juin, nous en élirons 81. Beaucoup de pays jonglent entre des chiffres différents en fonction des adhésions à l’Union, comme avec la Croatie en 2013, ou du retrait des Britanniques.

Le Parlement européen doit s’adapter. Ses règles strictes lui imposent d’attribuer à chaque État membre un nombre d’eurodéputés en fonction de son poids démographique. Objectif, assurer une "représentation équitable des citoyens européens". Dans l’hémicycle, le Parlement ne peut pas compter plus de 751 élus. Dans leur périmètre géographique, les États doivent en élire au moins 6 et pas plus de 96.

Concrètement, plus un pays de l’Union européenne est peuplé, plus il envoie de députés européens à Bruxelles et Strasbourg. Avec ces 84 millions d’habitants, l’Allemagne possède la plus importante délégation avec 96 membres, devant la France et ses 81 représentants et l’Italie (76 eurodéputés). Environ un quart des États membres (à l’image du Portugal ou de la Suède), élisent entre 20 et 22 députés chacun, tandis qu’un autre quart se limite à une dizaine d’élus ou moins (Chypre, Estonie, Slovénie, etc.). En moyenne, un eurodéputé maltais représente ainsi dix fois moins de concitoyens (environ 86 000) que son homologue allemand (près de 867 000 personnes).

720 eurodéputés à partir de juin 2024

En 2020, 73 eurodéputés britanniques ont quitté le Parlement suite au Brexit. Leurs sièges ont été redistribués, mais certains sont restés vacants. Le 9 juin prochain, les Européens élisent 720 eurodéputés. Une augmentation de 15 sièges par rapport à aujourd’hui. Dans un rapport, le Parlement européen en avait fait la demande. Objectif, rétablir dans l’hémicycle une représentation démographique fidèle des États membres de l’Union.

De leur côté, les Français élisent 81 députés. Une puissance non négligeable : le contingent bleu-blanc-rouge représente 11,25% de l’institution. En 2019, un peu plus de 50% des Français ont mis un bulletin dans l’urne pour choisir leurs eurodéputés.