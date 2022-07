Résultats de l'élection présidentielle 2022 :

Emmanuel Macron, huitième président de la Ve République française est élu pour un second mandat consécutif président de la république avec 58 % des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen 42 %).

Selon les résultats définitifs, 26,31 % des électeurs inscrits ne sont pas allés voter au premier tour de l'élection présidentielle.

L'ordre d'arrivée des candidats au 1er tour de l'élection :

Emmanuel Macron (LaREM) : 27,84 % (9 785 578 voix)

Marine Le Pen (RN) : 23,15 % (8 136 369 voix)

Jean-Luc Mélenchon (LFI) : 21,95 % (7 714 949 voix)

Éric Zemmour (Reconquête!) : 7,07 % (2 485 935 voix)

Valérie Pécresse (LR) : 4,78 % (1 679 470 voix)

Yannick Jadot (EELV) : 4,63 % (1 628 337 voix)

Jean Lassalle (Résistons!) : 3,13 % (1 101 690 voix)

Fabien Roussel (PCF) : 2,28 % (802 615 voix)

Nicolas Dupont-Aignan (DLF) : 2,06 % (725 356 voix)

Anne Hidalgo (PS) : 1,75 % (616 651 voix)

Philippe Poutou (NPA) : 0,77 % (268 984 voix)

Nathalie Arthaud (LO) : 0,56 % (197 184 voix)

Quand aura lieu l'élection présidentielle 2022 ?

La prochaine élection présidentielle (douzième élection présidentielle de la Ve République et onzième au suffrage universel direct) se déroulera le dimanche 10 avril 2022 (premier tour) et 24 avril 2022 (second tour).

Qui élit-on lors de l'élection présidentielle ?

L'élection présidentielle offre la possibilité aux citoyens français inscrits sur les listes électorales d'élire le futur président de la République Française. Les candidats sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct.

Qui sont les candidats à l'élection présidentielle 2022 ?

Les candidats déclarés à l'élection présidentielle 2022 sont à ce jour :

Anne Hidalgo (Parti Socialiste - PS)

Emmanuel Macron (La République en marche - LREM)

Eric Zemmour (Reconquête)

Fabien Roussel (Parti Communiste Français - PCF)

Jean Lassalle (Résistons)

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise - LFI)

Marine Le Pen (Rassemblement National - RN)

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière - LO)

Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France - DLF)

Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste - NPA)

Valérie Pécresse (Les Républicains - LR)

Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts - EELV)

Lorsque les candidats déclarés récoltent 500 parrainages, alors ils sont officiellement “candidat” à l’élection présidentielle française 2022. La clôture de la période de parrainage est le 4 mars 2022 à 18 heures.

Qui peut voter à l'élection présidentielle ?

Voici les critères d'éligibilité au vote :

Être citoyen français âgé d'au moins 18 ans.

Être inscrits sur les listes électorales.

Jouir de ses droits civils et politiques

La date limite de l'inscription sur les listes électorales est fixée au 4 mars 2022 et au 2 mars pour les inscriptions en ligne.

Quel est le mode de scrutin pour l'élection présidentielle ?

Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Pour remporter l'élection au premier tour, le candidat doit récolter la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat ne récolte la majorité absolue dès le premier tour, un deuxième tour est organisé avec les deux candidats ayant récupéré le plus de suffrages au premier tour.

Comment est pris en compte le vote blanc lors de l'élection présidentielle ?

Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe avec un bulletin blanc ou vide. Il est distinct du vote nul qui consiste à déposer un bulletin déchiré ou annoté. Le vote blanc est compté à la fin du vote, mais n’est pas pris en compte dans les suffrages exprimés.

À quelle heure connaitrons-nous les résultats de l'élection présidentielle ?

Les résultats seront communiqués par les principaux médias dont TF1 à 20 h le 24 avril 2022 à partir des estimations des instituts de sondage.

Qui proclame les résultats de l'élection présidentielle ?

C’est le Conseil constitutionnel qui valide et proclame officiellement le nouveau président de la République le 27 avril 2022.