Qui est Matthieu Valet, policier et nouvelle recrue du RN pour les élections européennes ?

Le Rassemblement national a annoncé ce mardi l'arrivée de Matthieu Valet sur sa liste pour les élections européennes. Âgé de 38 ans, il est un ancien porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police.

Nouvelle prise de guerre pour le Rassemblement national. Mardi 9 avril, le parti de Jordan Bardella a annoncé l'arrivée sur sa liste pour les élections européennes du policier Matthieu Valet, ancien porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police. Âgé de 38 ans, celui qui devrait figurer dans "les dix premières places" de la liste a été commissaire de police à la brigade anti-criminalité (BAC) de nuit du Val-de-Marne.

Interviewé ce mardi matin sur CNews et Europe 1, Matthieu Valet a mis en avant ses origines modestes et soutenu la comparaison avec le chef du parti, Jordan Bardella, qui a grandi en Seine-Saint-Denis de parents d'origine italienne. "J'ai grandi dans une cité d'une tour de 15 étages au nord de la France, à Lille [...] Je n'étais pas grand chose, je venais de nulle part, dans une cité populaire du nord de la France, élevé seul par ma mère, une mère d'origine espagnole", a-t-il dit.

"Remettre la France en ordre"

En s'engageant, Matthieu Valet dit vouloir "porter les couleurs de [son] institution, de tous les Français au Parlement européen" avoir la volonté de "redresser notre pays et remettre la France en ordre". Son arrivée apporte à la liste une personnalité estampillée spécialiste de la sécurité, l'un des thèmes essentiels du parti, dans un contexte où plusieurs faits divers violents font la une des médias. "Depuis 19 ans, j'ai constaté que les voyous étaient de plus en plus débridés", déclare-t-il dans une vidéo de présentation diffusée sur les réseaux sociaux du RN, tout en assurant que "l'Europe de Macron" "freine" et "empêche" de lutter efficacement contre la délinquance et le terrorisme.

Matthieu Valet c'est aussi la garantie de disposer d'une personnalité aguerrie aux médias et à l'aise sur les plateaux pour aller défendre les idées du parti. Après les ralliements de l'ancien patron de l'agence européenne des gardes-frontières Frontex Fabrice Leggeri et de l'essayiste Malika Sorel, il accrédite aussi la thèse que le parti est capable d'attirer à lui des personnalités issues de la société civile, venues de tous les horizons. Un pas de plus dans l'entreprise de dédiabolisation initiée par Marine Le Pen.

Les rumeurs de rapprochement entre Matthieu Valet et le RN bruissaient depuis plusieurs semaines, si bien que mi-décembre, il avait été mis en retrait de son mandat de porte-parole syndical. Mais il a assuré que son engagement au sein d'un "syndicat apolitique" s'était fait sans "aucune ambition politique. Quand on m'a prêté cette ambition je n'y pensais absolument pas, on ne m'avait rien proposé". Ce mardi matin toutefois, la gauche et l'extrême gauche s'en donnent à cœur joie pour commenter ce ralliement qui pour elles n'a absolument rien d'étonnant vu la teneur des propos de Matthieu Valet dans ses anciennes fonctions.