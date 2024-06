La campagne législative va durer à peine trois semaines, mais aurait-on supporté qu'elle dure plus longtemps ? La politique a tellement tout envahi qu'on se demande de quoi on parlait avant le séisme de la dissolution. Une équipe de TF1 a sillonné le département du Nord, où les élections occupent tous les esprits.

À Avelin (Nord), le vide-grenier vient juste de démarrer et déjà la politique s'invite dans un stand. On ne débat pas sur les prix, mais sur l'état de la gauche. Tout le monde est d'accord sur un unique point, aucune abstention au 1ᵉʳ tour le 30 juin prochain. À Anzin, 6000 habitants au cœur de l'ancien bassin minier, un électeur sur deux a voté Bardella aux dernières Européennes. Dans cette ville, la politique s'invite même au loto quand l'animatrice prend le micro. Au fond de la salle, un électeur est perdu, comme il l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ancien mineur et ancien socialiste, il ne sait plus pour qui voter, ni à quelle promesse encore croire.

À une trentaine de kilomètres de là, les rues d'une petite ville ont été désertées pour cause de match de football de l'Euro. C'est l'occasion de se retrouver, pour plusieurs copains qui se connaissent depuis la faculté. Mais avant de parler ballon rond, on discute d'abord des élections législatives anticipées. Dans une ville voisine, c'est une réunion de famille pour Patricia. La conversation tourne toujours autour de la politique, quel camp choisir, et ici les générations s'affrontent.

