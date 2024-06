Le vote pour les élections européennes revêt une dimension particulière en Nouvelle-Calédonie, soumise à un couvre-feu imposé à la suite des violences. Le scrutin a été placé sous la protection des forces de l'ordre. TF1 a rencontré des électeurs inquiets de ces tensions, qui ont parfois renoncé à se rendre aux urnes.

Sur la route qui mène à Dumbéa, au nord de Nouméa, les affrontements entre indépendantistes et forces de l’ordre, par jets de pierres et gaz lacrymogène, ont duré toute la matinée ce dimanche 9 juin, comme on le voit dans la vidéo en tête de cet article. Certains habitants de ce quartier de la capitale de Nouvelle-Calédonie ont hésité à se rendre aux urnes, en cette journée de vote pour les élections européennes. "Je voulais y aller, mais avec tout ce qui passe, je pense que je vais rester tranquillement à la maison", confie un habitant rencontré par TF1.

Les indépendantistes ont remonté les barricades dans la nuit de samedi à dimanche et certaines routes sont impraticables. Mais, selon les manifestants, les protestations n’ont aucun lien avec les élections européennes. "C’est toujours pareil, on proteste contre le dégel [NDLR : la réforme prévoyant le dégel du corps électoral local]. Les Européennes, c’est loin pour nous", déclare un protestataire.

Peu de votants au nord de Nouméa

Dans ce contexte de tensions, les horaires ont été aménagés de façon à pouvoir accueillir les 222.831 électeurs du territoire en tenant compte du couvre-feu et les 296 bureaux de vote ont été regroupés en 50 lieux. A Nouméa, les 57 bureaux de vote ont été regroupés dans 7 lieux plus faciles à sécuriser. Dans les quartiers nord de Nouméa, les plus touchés par les émeutes, les urnes étaient bien vides ce dimanche en début d’après-midi, heure locale.

Dans le bureau de vote le plus important de Nouméa, où 2159 électeurs sont inscrits, seulement une cinquantaine de bulletins de vote étaient visibles ce dimanche en début d’après-midi. "Les gens ont peur de sortir de chez eux et de laisser leur maison", affirme Christiane Saridjan-Verger, présidente d’un bureau de vote. "C’est notre droit de venir voter, c’est important", déclare cependant une habitante. "J’ai pensé à ma grand-mère, elle a toujours fait son devoir de citoyenne", raconte une autre électrice, au bord des larmes.

Dans le sud de la ville de Nouméa, le dispositif de sécurité était en revanche bien moindre. Les électeurs croisés par TF1 faisaient quant à eux la queue pour voter. "L’Europe donne beaucoup d’argent à la Nouvelle-Calédonie. Nous allons en avoir besoin de beaucoup pour reconstruire notre pays", affirme une électrice. Ce dimanche, à midi, le taux de participation était de 8,81% en Nouvelle-Calédonie, soit légèrement plus (8,13%) qu’à la même heure en 2019.