Des personnalités issues de la société civile s'engagent contre la perspective d'une victoire du RN aux élections législatives. Les influenceurs n'hésitent pas à risquer leur popularité sur les réseaux sociaux. Les footballeurs s'autorisent également à faire de la politique et à inciter à aller voter.

"Si j’ai un conseil à donner aux Français, c’est d’aller voter". "On doit tous aller voter". "Il faut se mobiliser pour aller voter tous ensemble". Les joueurs de foot OIivier Giroud, Benjamin Pavard et Ousmane Dembélé ont lancé des appels à se rendre aux urnes lors des élections législatives, les 30 juin et 7 juillet prochains. S’il n’est pas vraiment surprenant de voir les Bleus inciter les Français au vote, en revanche, voir un joueur prendre publiquement la parole contre un parti est beaucoup plus rare. Marcus Thuram l’a fait : "Il faut se battre pour que le RN ne passe pas", a lancé l’attaquant de l’équipe de France ce samedi.

Des personnalités issues d'Internet et des réseaux sociaux se mobilisent aussi. L'humoriste et rappeur Mister V ainsi que l'influenceuse Lena Situations et ses plus de quatre millions d'abonnés sur Instagram appellent à voter contre le Rassemblement national. "Je trouve que c’est important qu'elles s'engagent parce que je suis sûre que plein de personnes ne sont pas allées voter (NDLR : aux élections européennes dimanche 9 juin) parce qu'elles ne savent pas du tout ce qu'il se passe", indique une adolescente. "C’est une bonne chose qu'ils donnent leur avis car ils ont un gros impact", estime un autre jeune interrogé dans la vidéo en tête de cet article.

Squeezie perd des abonnés

La prise de position la plus commentée est celle du très populaire Squeezie et ses 19 millions de fans. L’influenceur vient de publier une lettre ouverte de huit pages contre le RN. "Un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution", dit-il notamment sur son compte Instagram. Résultat : des commentaires de soutien et d'autres qui le quittent. Squeezie a perdu 100.000 abonnés sur sa chaîne YouTube en quelques heures.

Directement visé : le président du RN Jordan Bardella, dont la campagne sur TikTok engrange les millions de vues. Le candidat du RN au poste de Premier ministre, en cas de victoire de son parti aux élections législatives, a répondu à Squeezie en lui rappelant au passage qu'il a perdu sa première place sur YouTube au profit de Tibo InShape et ses 20 millions d'abonnés. Ce dernier, lui, ne donnera pas de consignes de vote.