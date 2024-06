C'est le dernier week-end de campagne avant le premier tour des élections législatives fixé le dimanche 30 juin. Partout en France, les candidats se lancent de toutes leurs forces dans la bataille. En Corrèze, la candidature de François Hollande bouleverse les équilibres. À Montreuil, la candidature dissidente du député sortant Alexis Corbière est de toutes les conversations.

C'est la dernière ligne droite. A une semaine du premier tour des élections législatives fixé le dimanche 30 juin, les candidats n'ont plus qu'une semaine pour faire campagne. Avec pour adversaire un ancien président, François Hollande, Francis Dubois a intérêt à cogner. "Monsieur Hollande s’accorde une alliance électorale, mais il ne dupera pas les Corréziens pour revenir en politique. Pourquoi ? Pour prendre sa revanche face à Emmanuel Macron ?", lance le candidat LR dans la première circonscription de Corrèze, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête d'article.

De son côté, Maïtey Pouget, la candidate du Rassemblement national, enchaîne les interviews et les séances photos. Il faut dire que François Hollande a braqué tous les projecteurs sur la Corrèze, et dans cette circonscription où cinq candidats s'affrontent.

Un combat à gauche à Montreuil

Pas facile en revanche d'exister dans cette campagne quand on n'appartient pas à un gros parti. La preuve à Montreuil (Seine-Saint-Denis) où ce qui défraye la chronique, c'est un duel à gauche. Le député sortant, Alexis Corbière, n'a pas été investi par La France insoumise, et Antoine Toche, écolo-centriste, espère en tirer profit. "Les électeurs sont noyés entre un LFI, un NUPES, un PCF. On ne sait pas vraiment qui est qui. Moi, je porte une candidature claire, celle des écologistes", assure Antoine Toche.

Pour d'autres, c'est la toute première fois, à l'image de Pauline Breteau. Âgée de 25 ans, elle roule pour Horizons, le parti d'Edouard Philippe à Montreuil. "C’est une circonscription très ancrée à gauche depuis de nombreuses années, mais ce n’est pas pour ça qu’il n’y a pas un espace pour débattre de nos idées. On va discuter avec un maximum de citoyens pour leur montrer ce que la démocratie peut faire pour eux dans leur quotidien", explique la jeune femme. Pas moins de cinq candidats de gauche se présentent ici, ainsi qu'une représentante du Rassemblement national.