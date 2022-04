Résultats présidentielle 2022 : l'amertume des soutiens de Mélenchon, arrivé aux portes du second tour

"Merci aux Jadot, Roussel, Hidalgo, Poutou et Arthaud, qui auraient permis en s'alliant, d'arriver au 2e tour...", souligne un internaute déçu sur Twitter. "C’était pas possible de mettre ton ego de côté et de te rallier à Mélenchon ?", interpelle un autre, en réaction à l'annonce de Fabien Roussel de voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite

D'autres n'ont pas non plus manqué de reprocher à Anne Hidalgo et Yannick Jadot d'avoir plutôt fait campagne contre le leader de la France insoumise et ses positions internationales, plutôt que d'avoir visé la politique libérale d'Emmanuel Macron ou d'extrême droite de Marine Le Pen.

"Jadot, Hidalgo et Roussel ont du sang sur les mains", accuse carrément un électeur, tandis que, plus sobres, d'autres twittos assurent que Yannick Jadot est un "traître" ou d'avoir "fait barrage à la gauche pour le second tour". "Nous ne te remercions pas. Nous n’oublierons pas ton melon", réagit encore un compte.