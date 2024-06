Les 27 pays de l'Union européenne ont voté du 6 au 9 juin 2024. Voici à quoi va ressembler l'hémicycle du prochain Parlement européen.

Plus de 360 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les citoyens des 27 États membres de l'Union européenne ont voté entre le 6 et le 9 juin pour se prononcer sur la composition du prochain Parlement européen. Si l'extrême droite réalise une forte poussée dans plusieurs pays, dont la France, le visage de la nouvelle législature est plus nuancé.

La droite du PPE largement en tête

D'après des projections publiées ce dimanche soir par le Parlement européen, à partir des résultats disponibles et des estimations, le groupe de droite du Parti populaire européen (PPE) reste en première position avec 186 sièges dans le futur hémicycle.

Il est suivi de celui des Sociaux-Démocrates, à gauche, qui devraient conserver 133 sièges, et de Renew Europe, le groupe d'Emmanuel Macron, avec 82 sièges.

La projection du Parlement européen est une estimation de sa composition résultant des élections dans les 27 pays de l'UE. - Verian / Parlement européen

C'est ensuite l'extrême droite qui détient le plus de sièges, avec le Groupe des Conservateurs et Réformistes (ECR) de Giorgia Meloni et ses 70 sièges, puis Identité et Démocratie - celui du RN - et ses 60 sièges.

Les Verts, eux, gardent 53 sièges et la Gauche, 36 sièges. Suivent les députés européens non-inscrits, avec 50 sièges, ainsi que tous ceux venant d'être élus et n'appartenant pas à de groupes constitués du Parlement européen, avec là aussi 50 sièges.