Le Rassemblement national a largement dominé les élections européennes, ce dimanche, arrivant en tête avec 32% des voix. La liste de Jordan Bardella est plébiscitée dans toutes les régions. Dans certaines d'entre elles, il s'agit d'un raz de marée.

Une large victoire. Ce dimanche 9 juin, à l'occasion des élections européennes, le Rassemblement national est arrivé largement en tête, avec 32% des suffrages, plus du double du score obtenu par la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer (15%), conduisant Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Dans certaines régions, sa domination est même encore plus puissante.

En tête dans la quasi-totalité des régions

Dans les Hauts-de-France, la liste de Jordan Bardella soutenue par Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, obtient 43,43% des voix, selon des résultats du ministère de l'Intérieur sur la base de plus de 96% des inscrits. Elle devance de près de 30 points la liste de la majorité présidentielle (12,88%). Aucune autre liste n'y dépasse le seuil des 10%.

Dans le Grand Est, les scores sont similaires. Le Rassemblement national obtient 39,31% des voix, loin devant la majorité présidentielle (14,35%) et la liste PS/Place publique conduite par Raphaël Glucksmann (10,44%). Idem en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la liste de Jordan Bardella a recueilli 40,49% des suffrages, selon les résultats du ministère de l'Intérieur basés sur 70% des résultats. Près de quatre fois plus que la liste de Valérie Hayer (12,27%) et de Raphaël Glucksmann (10,23%).

Le Rassemblement national obtient également des scores supérieurs à sa moyenne nationale en Corse (40,76%), dans le Centre-Val de Loire (35,31%), en Bourgogne-Franche-Comté (37,1%), en Normandie (35,91%), en Occitanie (35,38%). La liste de Jordan Bardella arrive aussi en tête en Bretagne (26,02%), en Auvergne-Rhône-Alpes (32,91%), en Nouvelle-Aquitaine (31,94%), dans les Pays de la Loire (27,7%). Elle est ainsi en tête dans 12 des 13 régions de métropole, en attendant les résultats consolidés en Île-de-France.