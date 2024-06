Le Rassemblement national est sorti vainqueur des élections européennes en France ce dimanche. Jordan Bardella, tête de liste du RN, a réclamé l'organisation de nouvelles élections législatives. Pour le candidat d'extrême droite, cette victoire est un "désaveu cinglant de la politique conduite par Emmanuel Macron".

Une réaction après les premiers résultats. La liste du Rassemblement national, menée par Jordan Bardella, est arrivée largement en tête des élections européennes ce dimanche, recueillant 32,3% des voix, soit 30 sièges obtenus, selon les estimations de l'Ifop-Fiducial pour TF1-LCI.

Jordan Bardella s'est exprimé depuis son QG, dans le 12e arrondissement de Paris. "En permettant au RN de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel. Nous accueillons ces résultats avec humilité, avec gravité (...). Nos compatriotes ont exprimé ce soir une volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir", a déclaré le candidat d'extrême droite.

La dissolution de l'Assemblée nationale réclamée

Devant ses soutiens, Jordan Bardella a souligné que le score obtenu par le RN est "un message clair adressé à Emmanuel Macron et aux dirigeants européens" et qu'il "marque la détermination de notre pays de voir l'Union européenne changer d'orientation pour aller vers davantage de démocratie, de protection, de considération pour les peuples d'Europe".

"L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement", a poursuivi le président du Rassemblement national, avant d'ajouter que "le président de la République ne peut rester sourd au message envoyé ce soir par les Français". "En premier lieu, il doit renoncer à l'agenda qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre : la désindexation des pensions de retraite, la nouvelle hausse des prix de l'énergie dès cet été, la casse de notre modèle social ou encore l'application du pacte asile et immigration qui prévoit d'intensifier la répartition des migrants dans les communes de France", a-t-il listé.

En guise de conclusion, Jordan Bardella a également exigé la dissolution de l'Assemblée nationale. "Nous demandons [à Emmanuel Macron] solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique (...) et d'organiser de nouvelles élections législatives", a-t-il réclamé, affirmant que "cette déroute sans précédent pour le pouvoir en place marque la fin d'un cycle".