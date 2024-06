Avec plus de 32% des suffrages recueillis ce dimanche, Jordan Bardella termine très largement en tête des élections européennes. Un succès qui permet au Rassemblement national de battre plusieurs records. Et qui lui laisse entrevoir un avenir dégagé ?

"Les Français ont rendu leur verdict, et celui-ci est sans appel." À sa prise de parole peu après 20h, c'est triomphant et conscient du score exceptionnel que vient de réaliser le Rassemblement national que s'exprime Jordan Bardella. Avec plus de 32% des suffrages, la tête de liste du RN sort victorieux des élections européennes, avec un score plus de deux fois supérieur à celui de sa poursuivante, la candidate de la majorité Valérie Hayer.

"Un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer", en a donc conclu l'eurodéputé, ajoutant que son parti réalisait ici un "score historique". À raison.

Et de fait, le RN bat plusieurs records ce dimanche. Tout d'abord, jamais un parti français n'avait obtenu un score aussi important à ce scrutin depuis l'élection des députés européens au suffrage universel en 1979 puisqu'en 1984 la liste de Simone Veil avait recueilli 43% des suffrages, mais il s'agissait d'une liste d'union entre le RPR et l’UDF.

Il s'agit aussi du meilleur score de l'histoire du Rassemblement national, hors second tour, lors d'une élection nationale. Il s'agit même, toutes élections nationales confondues, du meilleur score au premier tour depuis 1988, lorsque le candidat François Mitterrand avait recueilli 34,10% à l'élection présidentielle. Enfin, avec 31 sièges, le RN pourrait aussi constituer la plus importante délégation au Parlement européen.

Un électorat de plus en plus large

Ce résultat signe-t-il un succès appelé à se reproduire ? Est-ce l'avènement de la dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen ? Lors de cette élection, Jordan Bardella a brisé plusieurs plafonds de verre, réussissant à consolider sa base électorale mais à attirer à lui des catégories de la population qui lui étaient réticentes comme les plus de 70 ans, des cadres, des habitants de l’agglomération parisienne et les jeunes. Ces derniers, Jordan Bardella les a notamment convaincus en investissant les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok, où il compte plus d'un million d'abonnés.

Jordan Bardella a également capitalisé sur son nom en faisant le choix de très peu parler d'Europe, mais de nationaliser le scrutin, le présentant comme l'occasion de sanctionner la politique du président de la République. Comme promis, à sa prise de parole, à la projection des premières estimations, il a d'ailleurs appelé à l'organisation de "nouvelles élections législatives" via une dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qu'a annoncé le chef de l'Etat quelques minutes plus tard.

Une campagne peu axée sur l'Europe

Les électeurs n'auront pas tenu rigueur de la campagne tantôt planquée, tantôt ratée de leur candidat. Longtemps, Jordan Bardella a refusé de participer aux débats en compagnie de toutes les têtes, préférant y envoyer ses colistiers. Il a rarement été bon dans ceux auxquels il a participé, le point d'orgue étant son face-à-face avec le Premier ministre Gabriel Attal.

Avec ces bons résultats, le député européen et président du RN place son parti en position sérieuse pour les futures échéances électorales. Présenté par Marine Le Pen comme son futur Premier ministre en cas d'accession à l'Élysée, Jordan Bardella confirme qu'il peut créer de l'engouement et être vu comme un homme politique sérieux par les Français. À voir si ce bon résultat sur son nom lui donne des envies et des ambitions plus grandes que Matignon.