Jean-Luc Mélenchon a pris acte de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron. Il a estimé qu'il s'agissait d'une décision logique, car le chef de l'État n'est aujourd'hui plus légitime pour gouverner. Le leader de La France insoumise donne rendez-vous aux électeurs pour les législatives anticipées.

La France insoumise (LFI) "ne craint pas le peuple", a lancé ce dimanche le fondateur du mouvement, Jean-Luc Mélenchon. Il a réagi à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, annoncée par Emmanuel Macron suite aux revers de la majorité aux élections européennes.

"Puisqu'il y a une élection, (c'est l'occasion) de réaffirmer très haut et très fort, que quand on est insoumis et insoumises, on ne craint pas le peuple. C'est le contraire", a déclaré l'ancien candidat à la présidentielle, qui prenait la parole devant des militants au QG de LFI à Paris.

Pour Mélenchon, Macron aurait dû mettre "son propre mandat en jeu"

Jean-Luc Mélenchon a estimé que "dans cette circonstance, le président de la République – qui représente l'autorité la plus importante du fait des institutions de la Vᵉ République – n'a nullement mis son propre mandat en jeu, ce qui eut été une logique de situation".

Emmanuel Macron, a-t-il poursuivi, "a choisi de dissoudre l'assemblée, c'est-à-dire de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité jusqu'à cette heure", une légitimité "plus grande que la sienne".

Pour l'ancien député, "il faut bien admettre" que le chef de l'État "a eu raison de dissoudre". Et ce, "parce qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer la politique qui est la sienne". Ce revers électoral pour Emmanuel Macron entraîne selon Jean-Luc Mélenchon à ce qu'il ne puisse pas "continuer le système de la maltraitance sociale généralisée à laquelle il se livre".

Le chef de file des Insoumis demande également "au nom de quoi" le chef de la majorité aurait "le droit de continuer à une inactivité dans le domaine de la lutte contre le changement climatique qui lui a valu d'être condamné à plusieurs reprises par la justice".

Pour Jean-Luc Mélenchon, cette dissolution constitue une opportunité. Celle de dire stop au fait d'engager "encore davantage" notre pays "dans la voie de la guerre", en prenant le risque d'approfondir "la présence militaire en Ukraine, dans une logique d'agressivité contre la Russie qui a été reçue comme tel par celle-ci".

Rebondissant sur un autre sujet chaud de l'actualité international, l'ex-élu a estimé que le président de la République n'avait plus la "légitimité" pour "continuer à refuser au peuple palestinien les moyens du droit de survivre, au moment où il subit un génocide et que la France reste inactive".