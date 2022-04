Présidentielle : Benzema, "Pécresse la pôvre" ou Poutine... Ces bulletins insolites

L'abstention à 28,01%, du jamais vu depuis 1969, restera l'un des faits majeurs de ce second tour de l'élection présidentielle. Mais parmi ceux qui s sont rendus aux urnes, tous n'ont pas souhaité trancher entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et certains ont même amusé les réseaux sociaux, sur lesquels traînaient des bulletins insolites dimanche soir.