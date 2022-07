Les résultats par départements

03 - Allier

Retrouvez-les dimanche 12 juin 2022 (premier tour) et le dimanche 19 juin 2022 (second tour) les résultats des Législatives 2022 en Allier (03). Premières tendances, qui évolueront selon l'avancement du dépouillement et les chiffres officiels, premiers chiffres de participation à Allier, vous aurez accès à toutes les informations-clés le soir des résultats des Législatives, en attendant la publication des résultats définitifs.



À quelle heure les résultats des élections Législatives 2022 en Allier (03) seront disponibles ? Les résultats seront communiqués à partir de 20 h le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin 2022 pour le second tour à partir d'estimations des instituts de sondage. En attendant la publication des résultats des Législatives 2022 en Allier, vous pouvez consulter nos articles (sondages, analyses, interviews, etc.) relatifs à cette élection.