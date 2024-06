Un sérieux incident est venu perturber l'unité affichée par le Nouveau Front populaire. C’est au sein d'un des partis de la coalition de gauche, La France Insoumise, que la fracture a eu lieu. La commission électorale a évincé plusieurs députés sortants, dont Alexis Corbière et Raquel Garrido.

Il y a moins de 24 heures, ils affichaient encore leur union autour du Nouveau Front populaire, la coalition de la plupart des partis de gauche bâtie pour les législatives anticipées du 30 juin. Mais depuis hier soir, l'alliance semble se fissurer. Le coup de tonnerre est parti de LFI, qui a publié dans la nuit de vendredi à samedi la liste de ses candidats. Or, surprise de taille : les députés sortants et figures historiques du parti, Alexis Corbière, Raquel Garrido ou encore Danielle Simonnet ne sont pas réinvestis. Et ce, sans même avoir été prévenus, comme l'a confirmé le député sortant de la 7ᵉ circonscription de Seine-Saint-Denis, au 13H de TF1.

Non investie par LFI, Danielle Simonnet sur LCI : "Il faut que Jean-Luc Mélenchon arrête de nuire à la politique" Source : TF1 Info

Tous estiment avoir été évincés pour avoir exprimé des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Dans la circonscription d’Alexis Corbière, l’annonce agace les électeurs de gauche rencontrés par notre équipe, qui craignent de voir l’alliance s’effriter à l’approche des législatives. Pour le chef de file du PS, Olivier Faure, c'est une décision irresponsable et "une éviction scandaleuse". Chez les écologistes, une réunion avait lieu ce samedi matin pour décider du sort des candidats sortants. La secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, s'est dite "extrêmement choquée" par cette éviction apprise à l'aube.

L'annonce agace au sein même de LFI, d'autant que le parti a décidé d’investir dans le Nord Adrien Quatennens, proche de Jean-Luc Mélenchon et condamné pour violence conjugale. Amy Bah, membre du collectif féministe "Nous toutes" a annoncé se présenter dans la même circonscription contre lui, elle aussi sous les couleurs du Nouveau Front populaire. Elle a déjà reçu le soutien de poids lourds de la gauche, comme Martine Aubry. Ce matin, les députés sortants non investis par LFI ont fait savoir qu’ils se représenteraient tous dans leur circonscription respective.