Des têtes de liste ont-elles été réduites au silence, "invisibilisées" par des poids lourds de leur parti pendant cette campagne pour les élections européennes ? C'est ce qu'estiment de nombreux observateurs. TF1info a sollicité l'éclairage du politologue Olivier Rouquan.

Valérie Hayer (Renaissance) invisibilisée par l'omniprésence de Gabriel Attal et Emmanuel Macron ? Manon Aubry (LFI) obligée de s'effacer derrière Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan et de faire sien le thème de la guerre à Gaza imposé par ce tandem dans la campagne ? "Est-ce trop demander que d'arrêter d'invisibiliser les femmes dans cette élection s'il vous plaît ?", a écrit lundi sur X la cheffe des Écologistes, Marine Tondelier, après l'irruption du Premier ministre sur la scène de Radio France pour "soutenir" la candidate de la majorité qui était interrogée par des journalistes du service public.

Ce procès en invisibilisation de certains candidats, et plus particulièrement de certaines candidates, est-il fondé ? Force est de constater qu'au sein de la majorité, face au spectre d'une défaite annoncée par les sondages, les deux têtes de l'exécutif se sont montrées omniprésentes, lors d'un duel face à Jordan Bardella pour le chef du gouvernement, sur les affiches de campagne pour le chef de l'État et à coup d'interventions médiatiques, surtout dans cette dernière ligne droite.

Chez LFI, Manon Aubry a souvent été moins audible que le duo Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, fervent défenseur de la cause palestinienne. Notons par ailleurs que le début du clip officiel de campagne du Parti communiste ne met pas en avant sa tête de liste, Léon Deffontaines, mais son leader Fabien Roussel.

Une présidentialisation à outrance du jeu politique

Comment justifier cela ? Pour le politologue Olivier Rouquan, l'explication est à chercher du côté de la désorganisation des partis observée depuis 2017, et de la présidentialisation à outrance du jeu politique. "Les partis se mettent au service d'un candidat à la présidentielle. Les européennes n'échappent pas à l'idée que les élections entre deux présidentielles servent à y préparer des candidats", a-t-il expliqué à TF1info.

"À la France insoumise, on voit bien que le tandem Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan siphonne la campagne de la candidate Manon Aubry, car on estime qu'elle n'est pas assez identifiée. Peut-être qu'elle échappe au contrôle direct de Mélenchon", remarque Olivier Rouquan. "Chez Renaissance, ils savaient très bien dès le départ que le manque de notoriété de Valérie Hayer, le fait qu'elle ait été désignée très tard, et l'existence de rivalités internes ne permettrait pas un bon déroulement de la campagne si elle portait seule la liste." Alors les poids lourds des partis s'impliquent, quitte à réduire au silence leurs candidates, "car ils pensent qu'il faut absolument jouer le critère de la visibilité, de la présidentialisation". "C'est une stratégie, mais aussi un état des lieux criant de la désorganisation des forces politiques", constate le politologue.

Une stratégie gagnante ?

Mais pourquoi ces "candidats bis", si désireux de faire campagne, ne sont-ils pas les têtes d'affiche de leur mouvement ? Pour ne parler que de Jean-Luc Mélenchon, "il a choisi la stratégie d'être un pied dedans, un pied dehors depuis 2022", constate le politologue. "Il ne veut être associé qu'au résultat relativement bon qu'il a fait au premier tour de 2022."

Mais faire le choix d'afficher division et mésentente en pensant au coup d'après, n'est-ce pas une stratégie contre-productive ? "Il y a des doutes sur la pertinence des stratégies de l'exécutif et de Jean-Luc Mélenchon. Mais au vu des rapports de force, de la division des gauches et de la majorité, il n'y a peut-être pas d'autre choix possible", remarque Olivier Rouquan. En attendant, "le parti le plus en ordre par rapport à tout ça, c'est le Rassemblement national". Le parti, précisément, auquel les sondages promettent une large victoire dimanche prochain.