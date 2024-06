Tous les jours jusqu'aux élections législatives, l'Ifop-Fiducial mesure les intentions de vote des Français pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio. À six jours du premier tour, quel score obtient chacun des trois blocs principaux ? Retrouvez le baromètre de ce lundi 24 juin.

Le succès annoncé du Rassemblement national se confirme-t-il dans les sondages ? Le parti présidentiel peut-il limiter la casse ? Le Nouveau Front populaire va-t-il-réussi son pari ? À 17h, tous les jours jusqu'au scrutin du 30 juin, avec notre partenaire Ifop-Fiducal, LCI et TF1info proposent une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats aux élections législatives.

Tout au long de la campagne, les résultats de ce sondage quotidien permettent d'avoir une idée précise des évolutions des rapports de force dans le pays. Voici les résultats de ce lundi 24 juin.

Le camp de la majorité encore en baisse

À six jours du premier tour, le duel entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national se confirme. Dans cette campagne éclair, le parti porté par Jordan Bardella poursuit sa course en tête. Ce lundi, les candidats investis par le parti d'extrême droite récoltent 36% des intentions de vote (+0,5). Ils creusent un peu plus l'écart avec le Nouveau Front populaire, même si la liste repart de l'avant avec des intentions de vote à 29,5% (+0,5%), une première hausse depuis jeudi 20 juin. Le camp présidentiel recule encore, avec un demi-point en moins par rapport à dimanche, et récolte 20,5% des intentions de vote sous la bannière Ensemble.

IFOP

Derrière, aucune liste ne franchit les 10%, selon notre sondage. Les Républicains, en crise ouverte depuis la main tendue par Éric Ciotti au RN, obtient 7% des voix (=). À six jours des élections législatives, Reconquête ! , le parti d'Éric Zemmour lui aussi en crise, n'obtient quant à lui plus que 1% des intentions de vote au 1ᵉʳ tour.

Combien de sièges à l'Assemblée ?

Comment ces résultats se traduisent-ils dans l'hémicycle ? Selon notre sondage, le RN obtiendrait entre 220 et 260 sièges, contre 185 à 215 pour le NFP. La majorité présidentielle n'aurait de majorité que le nom : elle n'aurait que 70 à 100 sièges. Les Républicains disposeraient de 30 à 50 sièges, contre 6 à 10 pour les divers gauche et entre 3 et 7 pour les divers droite.

Cette projection est cependant à interpréter avec prudence compte tenu des incertitudes liées aux configurations de second tour et aux consignes de désistement qui seront données après le premier tour.

IFOP pour LCI

Autre enseignement de ce sondage : la participation reste élevée, même si elle perd un demi-point par rapport au 23 juin pour s'établir à 63,5%. A titre de comparaison, lors des précédentes législatives, 49% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. En outre, les choix semblent se figer : 82% des électeurs se disent sûrs de leurs choix. Ce qui signifie que seuls 18% sont encore indécis.

L'enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio a été réalisée en ligne entre le 20 et le 24 juin. Elle a été menée auprès d’un échantillon de 1843 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 2000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.