La popularité du président de la République est en chute libre, d'après un sondage Ifop publié dimanche. Elle atteint l'un de ses niveaux les plus bas depuis 2017. Gabriel Attal reste nettement plus apprécié que le chef de l'État.

Emmanuel Macron voit sa cote de popularité s'effondrer de cinq points en juin par rapport à mai, avec 26% de Français satisfaits de son action, selon un sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche. D'après cette enquête menée après la décision de dissolution de l'Assemblée prise par le chef de l'Etat, ce dernier tombe à l'un de ses niveaux de popularité les plus bas depuis 2017.

La popularité du président au plus bas depuis la réforme des retraites

Il avait atteint une cote similaire lors de la réforme des retraites en 2023 ou encore lors de la crise des Gilets jaunes à l'automne 2018. La chute se constate surtout auprès de son électorat : il perd ainsi 7 points auprès des sympathisants Renaissance ou encore 11 points auprès de ses électeurs du premier tour en 2022.

Une baisse confirmée par le baromètre politique Ipsos-La Tribune Dimanche, qui mesure une baisse de quatre points de la cote de popularité du chef de l'Etat, à 28% d'opinions favorables.

Symétriquement, Gabriel Attal, qui mène la campagne du camp macroniste pour les législatives du 30 juin, enregistre également une baisse de popularité, selon l'Ifop, à 41% (-4 points), soit un niveau nettement supérieur à celui du chef de l'État. Le Premier ministre est crédité de 40% d'opinions favorables, par l'Ipsos, qui observe de son côté une hausse de 1 point.

Le sondage Ifop a été réalisé par internet du 12 au 20 juin 2024 sur un échantillon représentatif de 1992 personnes âgée de 18 ans et plus. Les marges d'erreur sont comprises entre 1 et 2,2 points. L'enquête menée par Ipsos pour La Tribune a été réalisée du 19 au 20 juin 2024 auprès de 1000 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.