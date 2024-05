SONDAGE EXCLUSIF - Européennes : le pouvoir d'achat priorité des Français, devant l'immigration et la santé

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI, le pouvoir d'achat représente l'enjeu le plus fort des Français dans leur vote aux élections européennes (9 juin). Il devance l'immigration et le système de santé, des thèmes abordés ce mardi à 20h30 dans "La Grande Confrontation" sur LCI. Les 8 candidats des principales listes débattent pour la première fois sur le canal 26.

Élections européennes 2024, J-19. Dans moins de trois semaines, le dimanche 9 juin, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs nouveaux eurodéputés. Pour vous éclairer dans votre choix, LCI vous propose ce mardi 21 mai un débat entre les principales têtes de listes (à suivre dès 20h30 sur le canal 26, TF1+ et TF1info). Les préoccupations des Français pour ces élections, elles, sont connues.

Les conflits internationaux, enjeu non déterminant

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, le pouvoir d'achat est le sujet sur lequel les électeurs attendent le plus les candidats. Selon cette enquête, 57% des Français disent tenir compte de cette thématique dans leur vote. C'est notamment le cas des électeurs de La France insoumise (76%) et du Rassemblement national (62%), moins de Renaissance (37%) ou de Reconquête (21%).

L'immigration (38%) et le système de santé (38%) complètent le podium des sujets les plus déterminants, selon les Français. Sans surprise, les électeurs de Reconquête (89%) et du RN (62%) classent l'immigration parmi leurs priorités. Le système de santé, lui, suscite davantage l'intérêt des électeurs de La France insoumise (58%).

Ces trois sujets devancent l'environnement et le climat (34%), l'avenir de la France en Europe et dans le monde (26%) ou encore la sécurité des personnes et des biens (26%). Les conflits internationaux, eux, arrivent loin derrière. Seuls 21% des Français évoquent la guerre en Ukraine et 12% la situation en Israël et à Gaza. L'avenir de l'agriculture, sur le devant de l'actualité en début d'année, n'est un enjeu déterminant dans le vote que pour 19% des interrogés.

*Sondage Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisé par questionnaire en ligne entre le 13 et le 16 mai 2024, auprès de 1338 personnes inscrites sur les listes électorales issues d'un échantillon de 1500 personnes représentatif de la population française. La méthode des quotas a été utilisée. La marge d'erreur se situe entre 1,1 et 2,5 points.