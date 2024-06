Tous les jours jusqu'aux élections législatives, l'Ifop-Fiducial mesure les intentions de vote des Français pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio. Si les élections avaient lieu dimanche prochain, quel score obtiendrait chacun des trois blocs principaux ? Retrouvez le baromètre de ce jeudi 20 juin.

Le succès annoncé du Rassemblement national se confirme-t-il dans les sondages ? Le parti présidentiel peut-il limiter la casse ? La nouvelle alliance à gauche, le Nouveau Front populaire, a-t-elle réussi son pari ? À 17h, tous les jours jusqu'au scrutin du 30 juin, avec notre partenaire Ifop-Fiducal, LCI et TF1info proposent une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats aux élections législatives.

Tout au long de la campagne, les résultats de ce sondage quotidien permettent d'avoir une idée précise des évolutions des rapports de force dans le pays. Voici les résultats de ce jeudi 20 juin.

Le RN continue sa course en tête

Ce qui se dessine très clairement, c'est un duel entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Dans cette campagne éclair, le parti porté par Jordan Bardella continue sa course en tête. Les candidats investis par le parti d'extrême droite récoltent 34% des intentions de vote, en léger recul. Ils restent toutefois devant l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire qui grignote un point pour recueillir 29% des intentions de vote. Le camp de la majorité progresse quant à lui, avec un bond de quatre points par rapport à lundi, mais reste à 22% des intentions de vote sous la bannière Ensemble.

Derrière, aucune liste ne franchit la barre des 10%, selon notre sondage. Les Républicains, parti en crise depuis la main tendue par Éric Ciotti au RN, obtient 6% des voix. À une dizaine de jours des élections législatives, un candidat investi par Reconquête n'obtient quant à lui que 2% des intentions de vote au 1ᵉʳ tour, quand un candidat de divers partis du gauche ou du centre n'en recueillent pas plus de 1%.

IFOP/LCI

Autre enseignement de notre sondage : un indice de participation qui explose. Celui-ci s'élève à 64%. Un chiffre nettement plus élevé qu'au lors du scrutin de 2022, lorsque seuls 49% des électeurs s'étaient rendus aux urnes. Très scrutée, la participation des jeunes est, elle, légèrement en dessous de la moyenne nationale. Les 18-24 ans sont 53% à envisager d'aller voter, les 25-34 ans sont 49%.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisée en ligne entre le 18 et le 20 juin, auprès d'un échantillon de 1861 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.