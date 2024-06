Représentant du Nouveau Front populaire, Manuel Bompard arboré un triangle rouge épinglé au revers de la veste lors du débat sur TF1, le 25 juin. Pour certains internautes, une telle figure constitue un symbole de ralliement au Hamas. Les Insoumis ont arboré cet insigne bien avant la guerre à Gaza. Il symbolise la lutte contre le fascisme et pour les droits des travailleurs.

Quel est ce triangle rouge qu’arborait Manuel Bompard sur le plateau du débat mardi 25 juin sur TF1 ? Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. Si l'on en croit un internaute, dont le tweet u par près de 350 000 personnes en quelques heures, le triangle rouge inversé porté par le coordinateur de La France Insoumise constitue un "signe de ralliement au Hamas". Une accusation grave qui se révèle trompeuse.

Dans les rangs de la France insoumise, on explique que ce pins n'a rien à voir avec le conflit à Gaza. - Capture écran TF1

"Le triangle symbolise deux luttes fondamentales"

Contactée, La France Insoumise affirme que ses représentants portent ce pin's "depuis de nombreuses années" et que "le triangle symbolise deux luttes fondamentales à gauche : la lutte ouvrière pour la réduction du temps de travail et la lutte antifasciste, symbole des résistants politiques sous le nazisme". Manuel Bompard a par ailleurs a réagi sur les réseaux sociaux : "Le triangle rouge est le symbole de la résistance anti-fasciste, en souvenir des déportés politiques qui le portaient. Je le porte depuis presque 10 ans", a-t-il assuré.

Après vérification, les représentants du mouvement et notamment leur leader Jean-Luc Mélenchon portent effectivement le triangle rouge depuis longtemps. Dans une vidéo postée sur YouTube en 2011 et repérée par Marianne, ce dernier la porte déjà. Dans l’extrait, alors qu’il est interrogé par un homme sur la signification du pins, le chef des Insoumis explique : "C’est les communistes déportés [...] Ce sont les Belges qui me l’ont filé. J’étais ulcéré qu’on m’ait comparé au Front national. Je me suis dit "Qu’est-ce que je pourrais mettre ?", et quelqu’un m’a dit – un camarade belge : "Moi, je te donne le mien, c’est l’insigne des déportés communistes dans les camps de concentration nazis"".

Symbole de la lutte contre le fascisme

L'argument historique avancé ici est étayé par des éléments rapportés par le musée de l’Holocauste de Montréal. Celui-ci explique que dans les camps de concentration, "chaque groupe de prisonniers était identifié par un triangle inversé d’une couleur distincte : noir pour les Roms et les asociaux, violet pour les Témoins de Jéhovah, rose pour les homosexuels, vert pour les criminels et rouges pour les opposants politiques."

Ce triangle rouge, porté par "les communistes, les individus actifs dans la résistance ou des gens s’étant exprimés contre le régime nazi", est devenu après la guerre le symbole de la lutte contre l’extrême droite et le fascisme. Notons qu'il n’est d’ailleurs pas anodin que le pins porté par Jean-Luc Mélenchon vienne de Belgique. C'est en effet là-bas qu’est basée l’association "Territoires de la Mémoire", qui vend ces fameux pins. Créée en 1993 "par d’anciens prisonniers politiques rescapés des camps nazis en réponse au retour en force de l’extrême droite en Belgique", la structure se définit comme un "centre d’éducation à la résistance et à la citoyenneté". Elle encourage les citoyens à revêtir le triangle rouge car "le porter, c’est lutter contre les discriminations et défendre un modèle de société démocratique et solidaire".

Le ministère du Travail évoque aussi ce symbole

Le 1ᵉʳ mai 2023 à Paris, à l’occasion de la fête du travail, Jean-Luc Mélenchon avait une nouvelle fois évoqué la signification du triangle rouge. "Le triangle que vous voyez sur moi comme sur beaucoup d’autres camarades est le premier triangle rouge que portaient en cuir les travailleurs français pour dire : “8h de travail, 8h de loisirs, 8h de sommeil", glissait le leader des insoumis.

Un point d’histoire que le ministère du Travail confirme sur son site internet : "Le premier 1ᵉʳ mai se déroule en 1890 en France. Les ouvriers défilent pour demander la journée de huit heures. Ils portent un triangle rouge à la boutonnière. Ses trois côtés symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil."

Les Israéliens y voient un appel à la violence

Si la signification d'un tel insigne n'est en rien ambiguë aux yeux des élus de gauche, des internautes font le lien avec la situation à Gaza. Pour le comprendre, il faut noter que depuis quelques mois, le triangle rouge s’est largement diffusé pour témoigner d’un soutien au peuple palestinien. Cependant, Libération note qu'en raison de son utilisation dans des vidéos de propagande des mouvements islamistes palestiniens "comme moyen de désigner les cibles visées : soldats israéliens, chars et autres blindés", le triangle rouge est perçu par les partisans pro-israéliens comme un appel à la violence.

Le 12 décembre dernier, après avoir collecté quotidiennement les vidéos publiées sur dix-huit canaux Telegram, dont ceux des branches armées du Hamas (les brigades al-Qassam) et du Jihad islamique palestinien (les brigades al-Quds), le "Digital Forensic Research Lab" du think tank américain Atlantic Council estimait que le triangle rouge pour marquer les cibles israéliennes constituait l’élément graphique le plus repris et qu’il apparaissait dans "11 % des vidéos analysées".

