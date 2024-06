Le séisme politique provoqué par la dissolution conduit les partenaires sociaux à entrer dans la campagne des législatives. Cinq syndicats ont notamment appelé à manifester ce weekend. Parallèlement, le Medef s'est inquiété des propositions économiques de "certains".

Dès le lendemain de la dissolution, les organisations syndicales se sont mobilisées. En réaction aux élections législatives anticipées, cinq syndicats (la CFDT, la CGT, l'UNSA, la FSU et Solidaires) ont appelé à "manifester le plus largement possible" ce weekend "pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail". Une initiative qui marque l'entrée des syndicats dans la campagne pour ces élections du 30 juin et 7 juillet.

L'important est d'aller voter Marylise Léon

"Il faut un sursaut démocratique et social. À défaut, l'extrême droite arrivera au pouvoir", est-il dénoncé dans un communiqué de l'intersyndicale qui avait déjà fait front en 2023 contre la réforme des retraites. "Nous appelons à manifester le plus largement possible ce weekend pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail", est-il ajouté.

"Je ne vais pas passer de consigne de vote, la CFDT ne se ralliera derrière aucune bannière. L'important est d'aller voter et de faire en sorte que ce soit un projet de progrès", précisait Marylise Léon, numéro 1 du syndicat majoritaire, sur LCI, ce mercredi 12 juin. Reconnaissant que parmi les adhérents de son syndicat, il y avait probablement des électeurs du RN aux européennes, elle a assuré ne pas vouloir "les stigmatiser". "Je suis là pour leur dire que le Rassemblement national est un parti qui a pour principe la discrimination et la construction des droits de façon inégale en fonction des individus. C'est totalement en contradiction avec ce que l'on porte", a-t-elle dénoncé.

"Le contexte nous ramène au contexte des années 1930. Pour empêcher que le scénario allemand se produise en France, avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir après celle de Hitler en Allemagne, la CGT avait appelé à un front populaire", comparait encore Sophie Binet, responsable de la CGT sur France inter, le 11 juin dernier. "Grâce à la grande mobilisation sociale et à l'unité des forces de gauche, on avait l'une des plus grandes séquences de conquête sociale du pays", a-t-elle mis en avant, espérant que l'alliance à gauche allait empêcher l'extrême droite d'obtenir une majorité lors des prochaines élections.

De leur côté, les organisations patronales se sont montrées plus timides dans leur mobilisation. Répondant au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a appelé "le monde économique" à "se mouiller" contre le parti d'extrême droite, le Medef a dit redouter les propositions de "certains", citant principalement des mesures du RN et de LFI. La CPME, autre grosse organisation patronale, s'est également fendue d'un communiqué. Si le Rassemblement national n'est pas cité, la Confédération des PME a rappelé ses priorités : poursuite de la politique de l'offre, décarbonation de l'économie et réforme du système de protection sociale.

Plus catégorique, le Centre des jeunes dirigeants a enjoint mardi à ses membres d'"aller voter" aux législatives, "à l'heure où les partis d'extrême droite atteignent des niveaux de suffrage historiques". Le mouvement ne fait néanmoins pas partie des organisations patronales représentatives.