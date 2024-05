Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux européennes : "Je ne peux pas me résoudre à ce que l'extrême droite soit si haut dans les sondages"

La tête de liste de Renaissance est l'invitée de "Partie de campagne", le rendez-vous dominical du JT de 20H. Sur le plateau d'Anne-Claire Coudray ce 19 mai, elle a répété ses critiques envers le RN de Jordan Bardella qui caracole en tête des intentions de vote.

Eurodéputée depuis 2019, la candidate de la majorité présidentielle stagne à moins d'un mois du scrutin. Loin derrière Jordan Bardella, elle est talonnée par Raphaël Glucksmann, selon nos sondages quotidiens. Sur le plateau du 20H de TF1 ce dimanche 19 mai, la tête de liste Renaissance se veut offensive. "Je n'ai peur d'aucun des deux", lance la candidate.

Largement distancée par le Rassemblement national dans les intentions de vote, Valérie Hayer espère compter, dans cette dernière ligne droite de campagne, sur les soutiens des cadors de la majorité. Gabriel Attal en tête, envoyé jeudi face à Jordan Bardella. Un "atout considérable" avance la candidate : "Je ne peux pas me résoudre à ce que l'extrême droite soit si haut dans les sondages. Et je dis aux Français : 'Méfiez-vous des discours de l'extrême droite et des mensonges de l'extrême droite'".

Pour appuyer son message, M. Hayer, voit dans le programme du Rassemblement national, un parti qui, "quand on gratte un peu, veut renationaliser la politique agricole commune". "Il veut remettre des frontières entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne. Il ne veut plus contribuer au budget commun. Si ça, ça ne veut pas dire sortir de l'Europe? Pardon, mais c'est le cas et il ne l'assume pas", tance M. Hayer. Et la députée européenne de répéter : "Donc je dis aux Français ne soyez pas dupes des solutions simplistes de l'extrême droite et ne soyez pas dupes de leur projet réel", martèle la candidate qui, sur le plateau d'Anne-Claire Coudray, promeut notamment une Europe au budget de la défense triplé ou souhaite faire de l'UE, "d'ici à dix ans, le continent qui développera le vaccin contre le cancer".

Mardi sur LCI, Valérie Hayer débattra avec sept autres têtes de liste à l'occasion de la Grande confrontation, présentée par David Pujadas.